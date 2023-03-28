Пассажирам «Победы» в Пулково прописали воздержание. С вылетом опаздывают в Москву и не только

Напомнившая о себе зима не повлияла на работу петербургского аэропорта, но улетающим «Победой» 28 марта приходится ждать. Некоторым — на борту.

Как сообщил «Фонтанке» пассажир рейса DP 214 , вылететь в Москву он планировал в 19:25. Через три часа самолет был на земле, пассажиры — на борту. В Пулково их вернули к половине одиннадцатого часа вечера с туманным объяснением, что в столицу доставят, но когда — пока неясно.

Судя по данным онлайн-табло, ждать в Пулково предстоит в компании с купившими билеты на рейс DP 506 , не вылетевшим в Махачкалу в 17:25, и DP 535 , который должен был отправиться в Калининград двумя часами позже. Кроме того, с восьми часов вечера задерживается еще один борт в Москву.

Красным светятся и более поздние рейсы в Уфу, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск. Все — авиакомпании «Победа».

Других задержек на табло Пулково нет. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» сообщили, что воздушная гавань работает штатно.



«Авиакомпании были проинформированы, что сегодня с 21:00 и до 09:00 мск 29 марта в районе аэродрома Пулково ожидаются осадки в виде сильного ливневого снега c дождем. Случаи нарушения слотов и сложные метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления воздушных судов», — уточнили в ВВСС.

Решения о соответствии метеоусловий полету принимает командир лайнера. На момент выхода публикации связаться с «Победой» не удалось.