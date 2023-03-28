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    Пассажирам «Победы» в Пулково прописали воздержание. С вылетом опаздывают в Москву и не только

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    4 комментария

    Напомнившая о себе зима не повлияла на работу петербургского аэропорта, но улетающим «Победой» 28 марта приходится ждать. Некоторым — на борту.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщил «Фонтанке» пассажир рейса DP 214, вылететь в Москву он планировал в 19:25. Через три часа самолет был на земле, пассажиры — на борту. В Пулково их вернули к половине одиннадцатого часа вечера с туманным объяснением, что в столицу доставят, но когда — пока неясно.

    Судя по данным онлайн-табло, ждать в Пулково предстоит в компании с купившими билеты на рейс DP 506, не вылетевшим в Махачкалу в 17:25, и DP 535, который должен был отправиться в Калининград двумя часами позже. Кроме того, с восьми часов вечера задерживается еще один борт в Москву.

    Красным светятся и более поздние рейсы в Уфу, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск. Все — авиакомпании «Победа».

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    Других задержек на табло Пулково нет. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» сообщили, что воздушная гавань работает штатно.

    «Авиакомпании были проинформированы, что сегодня с 21:00 и до 09:00 мск 29 марта в районе аэродрома Пулково ожидаются осадки в виде сильного ливневого снега c дождем. Случаи нарушения слотов и сложные метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления воздушных судов», — уточнили в ВВСС.

    Решения о соответствии метеоусловий полету принимает командир лайнера. На момент выхода публикации связаться с «Победой» не удалось.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    27455703928 Мар 2023 в 23:25
    "Первым делом, всех на кол посадить!"
    Дураки которые ведутся на якобы дешевые билеты, сами виноваты. "Не гонялся бы бы ты поп за дешевизной!"
    Сам когда=то повёлся. Выгода 500р. а геморроя на пару тысяч.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок28 Мар 2023 в 23:12
    "Решения о соответствии метеоусловий полёту принимает командир лайненер" - ну, то, что последнее слово за КВС - это понятно. Но, в прошлый раз решала компания. Неужели в этот раз устранилась?
    +0−1
    Гость28 Мар 2023 в 23:04
    25 марта больше 40 пассажиров рейса Аэрофлота Петербург - Ереван не попали на борт. Вместо дневного прямого перелета было предложено лететь ночью через Москву. Объяснений не поступило.
    +0−1
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