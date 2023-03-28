Пассажирам «Победы» в Пулково прописали воздержание. С вылетом опаздывают в Москву и не только

Напомнившая о себе зима не повлияла на работу петербургского аэропорта, но улетающим «Победой» 28 марта приходится ждать. Некоторым — на борту.
Как сообщил «Фонтанке» пассажир рейса
Судя по данным онлайн-табло, ждать в Пулково предстоит в компании с купившими билеты на рейс
Красным светятся и более поздние рейсы в Уфу, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск. Все — авиакомпании «Победа».
Других задержек на табло Пулково нет. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» сообщили, что воздушная гавань работает штатно.
«Авиакомпании были проинформированы, что сегодня с 21:00 и до 09:00 мск 29 марта в районе аэродрома Пулково ожидаются осадки в виде сильного ливневого снега c дождем. Случаи нарушения слотов и сложные метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления воздушных судов», — уточнили в ВВСС.
Решения о соответствии метеоусловий полету принимает командир лайнера. На момент выхода публикации связаться с «Победой» не удалось.