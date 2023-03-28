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    Водитель автомобиля заткнул проспект Стачек трамваем

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    Авария с пассажирским транспортом тормозила подъезд к Комсомольской площади в Кировском районе Петербурга вечером 28 марта.

    О дорожных сложностях на проспекте Стачек «Фонтанке» сообщил читатель. «Огромная пробка из-за ДТП, трамвай перекрыл движение по всем полосам», — предупредил он незадолго до девяти часов вечера.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Яндекс» в это время фиксировал затор, растянувшийся примерно на километр, — от Корнеева до Комсомольской площади.

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    В комитете по транспорту уточнили, что авария случилась около половины девятого часа вечера. На перекрестке улицы Новостроек и проспекта Стачек не разъехались трамвай № 36 и автомобиль.

    Обошлось без пострадавших. ДТП оформили, и через полчаса движение было восстановлено.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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