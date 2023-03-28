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    Вам голубей или корюшку? Петербургские шеф-повара приготовили блюда по рецептам XIX века

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    3 комментария

    В ресторане гранд-отеля «Европа» прошел финал конкурса петербургской кухни «Приз Радецкого». Шеф-повара города представили жюри блюда, приготовленные по рецептам XIX века. Победителем стал Валерий Порядин, шеф-повар ресторана Cristal, приготовивший телячью грудинку, фаршированную черносливом.

    «Книгу с рецептами шеф-повара открывали наугад и отбирали блюда, которые они будут готовить. Две недели они готовились и теперь их представят», — рассказал «Фонтанке» руководитель оргкомитета конкурса и главный редактор MarketMedia Дмитрий Грозный. Он объяснил, что участники должны были выбрать блюдо со страницы, которую они открыли наугад.

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    Мероприятие проводили MarketMedia и комитет по внешним связям города. Финалистами конкурса стали 10 шеф-поваров, каждый из которых готовил по рецепту из книги «Санкт-Петербургская кухня». Её автор, Игнатий Радецкий, был метрдотелем герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Санкт-Петербургского дворянского собрания. Сама книга увидела свет в 1862 году и включила в себя около двух тысяч рецептов.

    В меню, соответственно, было десять блюд: горячий паштет из фазана с трюфелем, жареная корюшка, борщ из рыбы с ушками, котлеты телячьи, холодное из ершовых филеев с раковыми шейками, санкт-петербургский суп, телячья грудинка, пудинг из дичи, фаршированный бланкетом, суп из раков и жаркое из голубей. Жюри оценивали блюдо по вкусу, внешнему виду и тому, насколько повара смогли приблизиться к оригинальному рецепту.

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    Комментарии 3

    Ырыс28 Мар 2023 в 21:56
    Голуби - летающие крысы, на любителя.
    +0−0
    SwampWolf28 Мар 2023 в 21:34
    книгой бы разжиться, желательно в переложением на современную систему мер :) на фазанов не претендую, но некоторые из названных позиций очень заинтересовали
    +0−0
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