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    В Ленобласти показали струнный транспорт, который планируют пустить в районе новостроек

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    17 комментариев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 28 марта опубликовал в своём телеграм-канале видео линии струнного транспорта. Такую планируют построить в одном из районов новостроек.

    телеграм-канал губернатора Ленинградской области

    Транспортная линия представляет собой беспилотные пассажирские кабины, которые перемещаются в воздухе по канатной дороге. Строительство линии не требует больших земельных участков, кроме того, белорусский разработчик предлагает привлекательную экономику реализации проекта, отметил Дрозденко.

    Струнный транспорт уже прошёл сертификацию в России и Объединённых Арабских Эмиратах, первые трассы построили в Белоруссии и ОАЭ. В Ленобласти пилотный маршрут струнной линии планируют создать в районе с высокими пассажиропотоками и напряжённой транспортной ситуацией.

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    Комментарии 17

    Алик-128 Мар 2023 в 22:02
    Во главе этого группа, занимающаяся сбором денег от частных вкладчиков под обещания гигантской прибыли в будущем. Не построено ни метра работающей трассы. Существуют только демонстраторы, доказывающие нелепость идеи. А теперь на этот материал будут ссылаться для заманивания новых лохов
    +0−0
    Bassbit28 Мар 2023 в 22:01
    Так эта шарага - мошенники, деньги возьмут и ничего не построят.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 22:00
    А нельзя для начала хотя бы маршрутки заменить автобусами, с льготными проездными по типу студенческого
    +0−0
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