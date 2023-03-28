В Ленобласти показали струнный транспорт, который планируют пустить в районе новостроек

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 28 марта опубликовал в своём телеграм-канале видео линии струнного транспорта. Такую планируют построить в одном из районов новостроек.
телеграм-канал губернатора Ленинградской области
Транспортная линия представляет собой беспилотные пассажирские кабины, которые перемещаются в воздухе по канатной дороге. Строительство линии не требует больших земельных участков, кроме того, белорусский разработчик предлагает привлекательную экономику реализации проекта, отметил Дрозденко.
Струнный транспорт уже прошёл сертификацию в России и Объединённых Арабских Эмиратах, первые трассы построили в Белоруссии и ОАЭ. В Ленобласти пилотный маршрут струнной линии планируют создать в районе с высокими пассажиропотоками и напряжённой транспортной ситуацией.