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    В небе над Ставропольским краем запретили летать беспилотникам

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    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел запрет в регионе на использование гражланских беспилотинков. Соответствующий документ появился 28 марта в официальном интернет-портале правовой информации.

    «Запретить до особого распоряжения использования беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края», — говорится в документе.

    Исключения сделаны для гражданских БПЛА, которые используются органами госвласти всех уровней и подведомственным им учреждениям. Также использование беспилотников разрешено организациям, которые работают по договорам с органами власти.

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