В небе над Ставропольским краем запретили летать беспилотникам

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел запрет в регионе на использование гражланских беспилотинков. Соответствующий документ появился 28 марта в официальном интернет-портале правовой информации.
«Запретить до особого распоряжения использования беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края», — говорится в документе.
Исключения сделаны для гражданских БПЛА, которые используются органами госвласти всех уровней и подведомственным им учреждениям. Также использование беспилотников разрешено организациям, которые работают по договорам с органами власти.