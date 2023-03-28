Военком Петербурга нашёл виноватых в проблемах призыва — это депутаты. Они не согласны

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге военкоматы не успевают разносить повестки. В том, что «письма счастья» не дошли до 5000 молодых людей, люди в форме винят муниципальных депутатов

Правительство Петербурге во вторник, 28 марта, обсуждало вопросы срочного призыва. Планируется, что в армию (а не в зону спецоперации, подчеркивают власти) отправят порядка 3 тысяч человек. Ильфат Абзалов, врио военного комиссара Петербурга, впрочем, пожаловался губернатору Петербурга Александру Беглову, что прошлая кампания без накладок не обошлась. «Проводимые мероприятия призыва показали недостаточную эффективность», — сказал он, глядя на членов правительства, добавив, правда, что норма, установленная Генштабом, была выполнена.



«Недостаточная эффективность», по его словам, относится к оповещению призывников и розыску уклонистов. К концу призыва, например, порядка 5 тысяч потенциальных призывников просто не получили повестки. «Надо задействовать административный ресурс», — уверял чиновников и присутствующих депутатов военком. Вручать повестки могли бы в образовательных организациях, в управляющих компаниях, полицейские и даже муниципальные депутаты, описывал Абзалов присутствующим, видимо, идеальную для него картину мира. «Работа муниципальных образований в проведении призывных комиссий в большинстве случаев ограничивается в участии их представителей в заседаниях. Но, если бы каждый из муниципальных депутатов (их у нас 1500 человек) вручил бы под роспись повестку 2–3 призывникам и обеспечил их явку, задача по оповещению было бы решена, а явка в призывной пункт составила бы 4000 человек».



Вспоминался рационализаторский монолог Райкина о том, как изменится жизнь, если к каждой балерине прикрепить динамо-машину, а каждому марафонцу кинуть на загривок мешок с крупой. Но военком продолжал. Подключить к розыску уклонистов он предложил и администрации районов. Для этого над на местах создать рабочие группы из чиновников и полицейских, а также обязать их еженедельно отчитываться призывной комиссии об успехах. И вновь пошла математика: если каждый участковый, которых более 1000 человек, по обращению из военкомата приведёт в призывную комиссию хотя бы 2 граждан, то в армию отправится примерно 2000 человек.



Говорил, впрочем, военком одно, а в документах, которые раздали депутатам, присутствовавшим на заседании, и членам правительства, чёрном по белому было написано другое: «Необходимость в информационно-рекламной поддержке отсутствует». Такому противоречию удивился депутат Государственной думы Михаил Романов, но военком утешил: районные комиссары сами будут выступать в медиа и общаться с семьями призывников.

Следом прозвучало эмоциональное, но мало кому понятное выступление депутата Законодательного собрания Игоря Высоцкого. Он явно забывал делать паузы между репликами, поэтому поток речи кому-то мог бы показаться и бессвязным. Однако его можно структурировать и вычленить некоторые тезисы. Вот первая часть: «Я не соглашусь с вами полностью, что 1500 депутатов должны разносить повестки. Вы сказали чушь. В СМИ у нас сейчас говорится только о правах призывников, а об их обязанностях ничего не говорится, и в этом наша беда». Сразу после этого Высоцкий заговорил о службе по контракту и о том, что желающие не знают, насколько прекрасны ее условия и социальный пакет.



Затем вновь вернулся к теме: «Я помню, как я вернулся со службы в Афганистане и работал в Невском военкомате. Явка у нас была полностью — мы работали с милицией. Утром приходили в квартиру, вечером — на дискотеки». После этой ностальгической нотки снова последовал смысловой поворот: «И прокуратура должна помогать. Когда была мобилизация, я об этом говорил. После этого в ЖК Ладожский Парк все повестки в итоге раздали (речь о событиях, которые тогда называли облавами — прим. ред.). Работать можно, было бы только желание».



Очередную паузу заполнил несколько недоуменный вопрос губернатора Александра Беглова: «Какой вопрос-то? Это выступление или вопрос?» Депутат пояснил смысл свой речи — он в том, что надо с МВД теснее работать, а не с депутатами.

Более внятно эту мысль выразил коллега Высоцкого Михаил Барышников: «Депутаты под расписку не имеют право ничего разносить». В беседе с «Фонтанкой» уже после заседания Барышников отметил, что предложение военкома города ему показалось странным. «Конечно, понятно, что в военных комиссариатах работают люди за 18 тысяч рублей, и они явно не такие энергичные, но по закону сейчас депутаты не имеют право разносить повестки. Надо тогда менять закон». Он добавил, что при этом местные администрации всё равно помогают, а военкомат в Петродворцовом районе и вовсе похвалил.



К слову, 18 тысяч — это не Барышников придумал. Депутат на заседании правительства спросил Абзалова, кто и за какие деньги работает в военкоматах. Тот доложил четко.



— Средний возраст сотрудников военкомата по Санкт-Петербургу составляет 50 лет. Заработная плата в среднем от 18 до 22 тысяч. Доклад закончил.



— Как они ходят разносят повестки? Вы сами-то понимаете?



— Так точно.



Удивился предложению военкома и глава муниципалитета №72 во Фрунзенском районе Павел Швец: «При чем здесь вообще депутаты? Они принимают нормативные акты и бюджет. Они не сотрудники военкомата, они не имеют право это делать. Депутат не наделен никакими полномочиями. А повестка — это бланк строгой отчётности. Это персональные данные». Во время мобилизации повестки разносили сотрудники местных администраций (исполнительная власть в муниципалитетах), но, как говорит Швец, у него много вопросов к законности этих действий. «Его по голове ударят, а у него даже в должностных полномочиях не прописано, что это его работа и обязанность. Плюс, у людей есть своё рабочее время. А ходить разносить повестки надо, наверное, после работы? Это всё никак не урегулировано», — добавляет он.



По закону, призывные комиссии создаются при муниципалитетах, однако ещё в прошлом году депутаты Законодательного собрания исключили из вопросов местного значения в городском законе участие муниципалов в работе призывной комиссии. Это было сделано по инициативе прокуратуры, которая отреагировала на решение Верховного суда — туда жаловался житель муниципалитета Светлановское. «То есть нам пытаются вменить плохую организацию работы, но вместо этого исключают из наших полномочий эти вопросы», — недоумевает Швец.



Глава совета муниципальных образований и одновременно комитета по законодательству Всеволод Беликов, впрочем, утверждает, что на законопроект нужно смотреть, как на юридическую формальность, вынужденную казуистику. В реальности в работе муниципалов ничего не поменялось. Впрочем, по его словам, законодательство в этой сфере действительно пора менять. Он пообещал, что изучит законы и предложит своё видение коллегам — как придать легальный статус тем, кто занимается оповещением. «У нас в Финляндском округе мы разносим повестки в почти 40 домов — это там, где нет управляющих компаний, а есть ТСЖ. Да, у нас нет специальных для этого сотрудников в муниципалитете, но есть специалисты по опеке или по благоустройству. К счастью, они всё понимаю и помогают». По словам Беликова, после заседания правительства он уточнял у военкома, как понимать его слова, и по итогам дискуссии оба пришли к выводу, что это было всего лишь предложение.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»