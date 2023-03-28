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    Курентзис явит в Филармонии танцевальный обряд Стравинского, в котором блистала Ида Рубинштейн

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    Теодор Курентзис своей новой программой, которая прозвучит 4 апреля в Большом зале Филармонии, знаменует скорый приход весны. В концерте симфонического оркестра musicAeterna прозвучат редко исполняемая мелодрама «Персефона» Игоря Стравинского и Симфония псалмов для хора и оркестра. 6+

    Фото: ©Nikita Chuntomov, фото предоставлено организаторами
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    «Танцевальная пантомима, соединенная с пением и речами» основана на мифе о Персефоне, дочери богини плодородия Деметры, похищенной Аидом и возвращаемой на землю каждую весну. В свое время этот миф о смене времен года лег в основу Элевсинских мистерий, тайных дохристианских обрядов. Стравинский с либреттистом Андре Жидом создали свой, театральный обряд, — для труппы Иды Рубинштен, и великая танцовщица сама исполняла его на премьере в 1934 году. Причем в том числе как чтец — в нынешнем концерте эта роль отведена актрисе МДТ Ксении Раппопорт.

    Симфония псалмов (написанная и впервые исполненная в 1930 году) основана на трех псалмах, и ее музыкальное отличие — в том, что хор и оркестр (кстати, в необычном составе: в оркестровой партитуре отсутствуют скрипки, альты и кларнеты и добавлены два фортепиано) выступают равноправными участниками. В исполнении принимают участие Хор musicAeterna и Детский хор «Весна» имени А.С.Пономарёва.

    История этого сочинения богата на звездные имена исполнителей — от брюссельского оркестра под управлением Эрнеста Ансерме до Леонарда Бернстайна, Пьера Булеза, Герберта фон Караяна, Евгения Светланова, Владимира Спивакова и других.

    Начало в 20.00.

    Алина Циопа

    Фото: ©Nikita Chuntomov, фото предоставлено организаторами

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