Память Хармса почтят музыкально-поэтическим перформансом «в лучших традициях обэриутов»

Фигура Даниила Хармса очень важна для Петербурга, и в этот раз горожан ждет нечто уникальное как по наполнению, так и по масштабу. 4 апреля в клубе «Космонавт» будет представлен музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» (14+) при участии театральных актёров и именитых авангардных музыкантов.
Как именно это будет выглядеть — неизвестно, но точно можем сказать, что со сцены прозвучат стихи, проза и отрывки из дневников Хармса. Воплотят все это звезды театра и петербургской музыки — актеры БДТ Андрей Феськов и Григорий Чабан, актер «Приюта комедианта» Вячеслав Коробицин и Роман Кочержевский из Театра имени Ленсовета.
За звук перформанса отвечают участники «АукцЫона» Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков и Дмитрий Озерский, бывший участник «Аквариума» перкуссионист Олег Шарр, а также Николай Бичан из Bichan Orchestra. Состав необычный, но организаторы обещают, что все это превратится в представление «в лучших традициях обэриутов» — зрителей ждут театрализация, антураж абсурда и, вероятно, соответствующая музыка.
Словом, пропускать перформанс не рекомендуется, ведь зрелище обещает быть по меньшей мере занимательным, особенно для тех, кто уверенно ориентируется в творчестве Хармса.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»