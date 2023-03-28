Российских спортсменов могут допустить до международных соревнований, но нужно выполнить три условия

В МОК рекомендовали допустить российских спортсменов до международных соревнований Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 марта.



Российские банки устроили кредитные каникулы участникам СВО почти на 70 миллиардов рублей Российские банки с конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 69,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Банк России. Согласно информации ЦБ, банки провели реструктуризацию 428 кредитов военнослужащих, у которых есть ИП или ООО с одним участником. Всё это за период с 21 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.



Как отмечается, без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за февраль реструктурировали 54,8 тысячи кредитов граждан на 26,7 миллиарда рублей и 1,8 тысячи кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 48,7 миллиарда рублей. Муми-тролли уходят из России Финская компания Moomin Characters, которая владеет правами на персонажей муми-троллей, перестала выдавать лицензии на использование их образов в России и не продлевает действующих соглашений, сообщил VPost представитель компании. Оформление новых лицензий временно приостановили «в связи с происходящим в мире». Это подтвердил изданию сотрудник агентства Brand4rent, представлявшей интересы Moomin Characters в России.

Муми-тролли — персонажи комиксов и сказок финской писательницы и художницы Туве Янссон. Первая книга вышла в 1945 году на шведском, затем была переведена на более чем 50 языков. Появившиеся впоследствии мультфильмы были показаны в более чем 124 странах. Moomin Characters создали в 1958 году Янссон и ее брат Ларс, после смерти которых компанией управляют члены семьи.

Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии Ефремовский межрайонный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ. Прокурор ранее запрашивал именно этот срок. На заседании пресс-секретарь суда заявила, что Москалева не доставили в зал суда, потому что ночью он сбежал из-под домашнего ареста.



Весной 2022 года дочь Алексея сделала на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, и начались разбирательства и давление на девочку. Одновременно с этим силовики заинтересовались отцом и обнаружили антивоенные комментарии в социальных сетях. В конце 2022 года на мужчину после обысков завели уголовное дело. Потом семья решила уехать из Ефремова в другой город. Там отца с дочерью нашли в марте 2023 года: забрали отца в СК, а дочь отдали в приют. Там девочка находится до сих пор. Подробнее эту историю MSK1.RU рассказывал в большом материале.

Президент МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до международных соревнований Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. По его мнению, во многих видах спорта работает участие под нейтральным флагом. Глава МОК также отметил, что ни на одном соревновании, куда допустили российских спортсменов, не было инцидентов с безопасностью. Об этом он заявил на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. — 11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось, — сказал Бах в конце заседания. — МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российский и белорусских спортсменов, но нужно выполнить три условия:

не поддерживать спецоперацию;

не участвовать в митингах и не демонстрировать символы в поддержку СВО;

выступать под нейтральным флагом. Год назад спортсменов начали отстранять от международных соревнований. Так, на Паралимпиаде не смогли поучаствовать российские спортсмены, поэтому в Ханты-Мансийске для них проводились отдельные соревнования, в которых поучаствовали и другие страны СНГ. Лавров заявил, что Россия знает, за что воюет на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия проводит СВО ради «тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм». Об этом он рассказал в интервью ТАСС. — Мы проводим нашу специальную военную операцию как раз ради тех людей, которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, — сказал Лавров.

Министр также добавил, что обеспечение всех прав русских и русскоязычных людей, которое прописано в декларации независимости Украины, сейчас не соблюдается. — И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти, — добавил министр.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркивал, что СВО была начата с целью защиты людей, обеспечения безопасности страны, а также для ликвидации угрозы, исходившей от украинского режима.

Средства ПВО РФ впервые перехватили управляемый реактивный снаряд Российские противовоздушные войска впервые за время спецоперации перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



— Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, — сказал Конашенков.

Самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) зимой вошли в новый пакет помощи Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя умную авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

Кроме того, были уничтожены 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, а также в ЛНР, ДНР.

