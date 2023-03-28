ТАСС: В Новой Москве у ж/д путей нашли обломки беспилотника

Неподалеку от железнодорожных путей в Новой Москве обнаружены обломки, предположительно беспилотника. Об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, части аппарата были найдены в деревне Свитино, пострадавших нет. На месте работают следователи.



Информацию о найденных обломках дрона в Новой Москве также подтверждает источник РИА Новости.

Telegram-канал Baza сообщает, что обломки нашел житель Свитино, когда гулял с собакой. Предположительный размах крыльев дрона — два метра. Беспилотник выкрашен в желто-синий цвет, на крыльях у него надпись, прославляющая Украину.

