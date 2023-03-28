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    ТАСС: В Новой Москве у ж/д путей нашли обломки беспилотника

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    37 комментариев

    Неподалеку от железнодорожных путей в Новой Москве обнаружены обломки, предположительно беспилотника. Об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника агентства, части аппарата были найдены в деревне Свитино, пострадавших нет. На месте работают следователи.

    Информацию о найденных обломках дрона в Новой Москве также подтверждает источник РИА Новости.

    Telegram-канал Baza сообщает, что обломки нашел житель Свитино, когда гулял с собакой. Предположительный размах крыльев дрона — два метра. Беспилотник выкрашен в желто-синий цвет, на крыльях у него надпись, прославляющая Украину.

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    Комментарии 37

    Гость28 Мар 2023 в 18:24
    Я тут самолетики бумажные желтосинии пускал. Скажите, куда бежать, меня ищут
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 18:09
    Оттуда ему врядли долететь, скорее всего запущен где-то с нашей территории, а система не сможет его обнаружить, так как идёт на слишком малой высоте, также как и вертолёт, может лететь на высоте до 4 км, а когда встаёт на боевую готовность, спускается, до 200т метров,это конечно не безопасно, но система его не видит. И разговор, про то что там инвалиды сидят, не уместен,
    +0−2
    Гость28 Мар 2023 в 18:03
    Всё как-то эти беспилотники все чаще и чаще навещают Россию.
    +3−0
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