Пираты напали на танкер датской компании в Гвинейском заливе

Пираты напали на танкер датской фирмы Monjasa в Гвинейском заливе, все каналы связи с судном недоступны. Об этом 28 марта сообщает Reuters.



На борту находились 16 членов экипажа. По словам представителя компании, все они укрылись в безопасном помещении судна Monjasa Reformer.

Танкер под флагом Либерии, как уточняется, подвергся нападению еще 25 марта примерно в 140 милях (225 км) от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго.

Судно эксплуатируется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. На нём перевозят нефть и химикаты.