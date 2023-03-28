Пираты напали на танкер датской компании в Гвинейском заливе

Пираты напали на танкер датской фирмы Monjasa в Гвинейском заливе, все каналы связи с судном недоступны. Об этом 28 марта сообщает Reuters.
На борту находились 16 членов экипажа. По словам представителя компании, все они укрылись в безопасном помещении судна Monjasa Reformer.
Танкер под флагом Либерии, как уточняется, подвергся нападению еще 25 марта примерно в 140 милях (225 км) от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго.
Судно эксплуатируется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. На нём перевозят нефть и химикаты.
По данным Совета Безопасности ООН, Гвинейский залив в последние годы стал горячей точкой мирового пиратства. Правда, с 2021 года число подобных преступлений там сократилось.