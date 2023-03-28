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    Пираты напали на танкер датской компании в Гвинейском заливе

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    6 комментариев

    Пираты напали на танкер датской фирмы Monjasa в Гвинейском заливе, все каналы связи с судном недоступны. Об этом 28 марта сообщает Reuters.

    На борту находились 16 членов экипажа. По словам представителя компании, все они укрылись в безопасном помещении судна Monjasa Reformer.

    Танкер под флагом Либерии, как уточняется, подвергся нападению еще 25 марта примерно в 140 милях (225 км) от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго.

    Судно эксплуатируется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. На нём перевозят нефть и химикаты.

    По данным Совета Безопасности ООН, Гвинейский залив в последние годы стал горячей точкой мирового пиратства. Правда, с 2021 года число подобных преступлений там сократилось.

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    Комментарии 6

    Гость28 Мар 2023 в 17:44
    Для защиты от пиратов надо было Windows ставить.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 17:33
    Мы не бандиты! Мы благородные пираты!
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 17:29
    С 1983 года (по своему личному опыту) Гвинейский залив был местом разнузданного пиратства. Правда, тогда ото называлость мягким словом robbering, но смысл не менялся. Сейчас это в основном кидднеппинг, но зачастую чегрно}|{опые не знают, что делать с захваченным хабаром и людьми. Сожалею своим коллегам, хлеб которых и так не сладок!
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