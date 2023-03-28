Сюзанна презентует в Петербурге новый альбом в атмосфере магических мистерий

Певица Сюзанна стала знаменитой, когда была половинкой дуэта с музыкантом Ромой Мальбэком, но теперь артистка выступает сольно вместе с композитором Никитой Каменским, которого поклонники инди-музыки могут знать по коллективу «ГЛУМ». В Петербурге Сюзанна презентует свой новый альбом «Альтернатива». Все случится 2 апреля в клубе «Космонавт» (16+).
«Альтернатива» — это двойной альбом, который вышел в прошлом году с разными обложками и суммарно насчитывает 16 композиций. Это важный этап творчества для продуктивной Сюзанны — в том же 2022-м у нее вышел альбом «Сверхновая» и несколько синглов. Без новинок поклонники певицы не оставались и в предыдущие годы — в 2021-м Сюзанна выпустила альбом «Karaoke Provoke», а в 2020-м — большой релиз «MEGALITH», в делюкс-издании которого около 30 композиций.
Словом, ученым еще предстоит разобраться, когда фанаты успевают слушать такое количество материала, но чтобы понять, почему Сюзанна одна из самых интересных поп-певиц момента, стоит непременно посетить концерт. Как обещают организаторы, нас ждет «танцевальный перформанс, мощный вокал и полное погружение в атмосферу магических мистерий».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»