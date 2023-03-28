Спектакль о космонавтке Анне Кикиной покажут в новосибирском театре

Спектакль о жизни космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной покажет местный театр кукол. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Юрия Горлатых 28 марта.



Премьера постановки «Удивительный полет к звездам» пройдет 12 апреля — в День космонавтики.



«Сначала речь была не о спектакле, а о каком-то образовательном проекте, а потом уже появилась идея сделать спектакль про девочку, которая мечтала о звездах, и эта мечта в жизнь воплотилась. Понятно, что мы связались и с мамой Ани, и с ней самой. Она записывала обращение из космоса, когда еще там была. Сейчас близится к финалу работа над спектаклем», – рассказал директор Новосибирского областного театра кукол (НОТЕК) Юрий Горлатых.

