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    Спектакль о космонавтке Анне Кикиной покажут в новосибирском театре

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    5 комментариев

    Спектакль о жизни космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной покажет местный театр кукол. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Юрия Горлатых 28 марта.

    Премьера постановки «Удивительный полет к звездам» пройдет 12 апреля — в День космонавтики.

    «Сначала речь была не о спектакле, а о каком-то образовательном проекте, а потом уже появилась идея сделать спектакль про девочку, которая мечтала о звездах, и эта мечта в жизнь воплотилась. Понятно, что мы связались и с мамой Ани, и с ней самой. Она записывала обращение из космоса, когда еще там была. Сейчас близится к финалу работа над спектаклем», – рассказал директор Новосибирского областного театра кукол (НОТЕК) Юрий Горлатых.

    Сюжет начинается с детства будущей космонавтки. В постановке задействуют кукол и актеров, а среди декораций будут планеты Солнечной системы. Спектакль будет длиться около 40 минут. Планируется показывать его в школах, так как целевая аудитория – ученики младших и средних классов. Особое внимание авторы уделили музыкальному сопровождению: в финале прозвучит песня «Ракеты на Марс» группы «Ундервуд».

    Сейчас постановщики заканчивают работу над декорациями и созданием кукол. Ко дню премьеры само здание театра тоже хотят оформить в космической тематике.

    Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

    В октябре 2022 года отправилась на Международную космическую станцию (МКС). Кикина стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. На сегодня она единственная женщина в российском отряде космонавтов.

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    Комментарии 5

    triton197728 Мар 2023 в 17:02
    Интересно, выйдет ли частично снятое в космосе кино с Пересильд? У нее на документальных видео волосы прикольно в условиях невесомости "трепыхались" на орбите)) Явно это не предусмотрели, отправляя актрису в космополет)
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 16:55
    Быль о последней русской космонавтке,про первую уже все все поняли.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 16:53
    Только в новости вообще нет ни слова, что полет она совершила на корабле Маска, что ни в коем случае не умаляет ее заслуг, а, я бы сказал, даже, в текущих условиях, делает ее полет более значимым.
    +0−0
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