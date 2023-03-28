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    Мужчина с ножом напал на мусульманский центр в Лиссабоне

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    3 комментария

    Два человека погибли после нападения мужчины на мусульманский религиозный центр в Лиссабоне, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Португалии 28 марта.

    Предполагаемый преступник, гражданин Афганистана, был вооружен ножом. При задержании он получил ранение в ногу, уточняет РИА Новости.

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    Комментарии 3

    Пятрусь Броука28 Мар 2023 в 14:53
    ..... я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришёл сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так....
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 14:49
    "Мужчину задержали и застрелили." теперь в статье не фигурирует. А выглядело, конечно, брутально. Прямо правосудие в стиле судьи Дредда.
    +1−0
    alexadmin28 Мар 2023 в 14:40
    > Задержали и застрелили
    Очень интересный подход, надо перенимать
    +0−0
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