Мужчина с ножом напал на мусульманский центр в Лиссабоне

Два человека погибли после нападения мужчины на мусульманский религиозный центр в Лиссабоне, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Португалии 28 марта.



Предполагаемый преступник, гражданин Афганистана, был вооружен ножом. При задержании он получил ранение в ногу, уточняет РИА Новости.

