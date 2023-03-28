В Петербурге насчитали более 300 долгожителей старше 100 лет

На конец декабря 2022 года в Петербурге было 335 жителей старше 100 лет. Их похвалили за дисциплинированность.



Цифру назвала 28 марта на заседании правительства Петербурга глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, даже пандемия не ударила сильно по этой возрастной группе, в том смысле, что в ней не выросла смертность. По словам чиновника, это связано с дисциплинированностью пожилых людей, которые соблюдали карантин и берегли себя. Осенью в Петербурге было 345 долгожителей.

Ранее в Смольном говорили, что Петербург является одним из лидеров по продолжительности жизни в стране, к категории пожилых относятся более 1,2 млн человек.