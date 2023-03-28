«На некоторые трупы мы даже не выезжали». История подмосковного маньяка Сергея Головкина, который расчленял и ел детей

Прокурор в отставке Евгений Бакин рассказал, как вел дело одного из самых жестоких серийных маньяков — Сергея Головкина Фото: Мария Романова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«У меня потом, возможно, и возникала необходимость поиска новых мальчиков, чтобы что-то новое испытать и попробовать с ними. Я в воображении проигрывал всё это. И как их ел немного — тоже. Какое-то моральное удовлетворение получал. Потом говорил, что убивать их буду».

Так нескладно о своих преступлениях во время следствия говорил один из самых жестоких серийных маньяков прошлого столетия — Сергей Головкин. Он стал последним преступником, которого в России приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение 2 августа 1996 года в «Бутырке».

Дело маньяка Фишера (так прозвали Сергея Головкина) под кодовым названием «Удав» вел начальник убойного отдела Генпрокуратуры страны Евгений Бакин. Мы встретились с генералом в отставке в его квартире на юго-западе Москвы, чтобы спустя четверть века узнать о деталях расследования, которые долгое время оставались засекреченными.

Дома у бывшего начальника убойного отдела светло и тихо: в прихожей стоят цветы в горшках, на стенах развешены картины, а на балконе лежат боевая сабля и оленьи рога. Услышав, что мы хотим узнать про серийного маньяка, сразу начал разводить руками и говорить, что за тридцать лет нового ничего не появилось. Немного погодя хриплым голосом он начал рассказывать о том, как школьный изгой стал страшным убийцей. Мальчишка с окраины Сережа Головкин — тихий темноволосый парень с окраины из типичной советской семьи, где отец пьет, а мать терпит побои, превратился в маньяка. Он оканчивает школу с золотой медалью, получает награду ВДНХ за ударный труд на московском конезаводе № 1 . Глядя на худого советского мужчину, никто и не подумает, что он растлитель и убийца.

По мотивам реальных событий недавно вышел сериал, где прокурор в отставке Евгений Бакин стал прообразом одного из главных героев — следователя по особо важным делам, который расследовал дело Сергея Головкина Фото: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова Поделиться Поделиться





На его счету, по официальным данным, одиннадцать жертв — мальчики от 10 до 15 лет. Каждого из них он убил, изнасиловал, расчленил, а затем разбросал вокруг то, что осталось. С одного ребенка даже снял кожу и засолил в банке.



Параллельно на всю страну прогремели зверства маньяка Андрея Чикатило. В СССР, как говорят власти, нет не только секса, но и маньяков. Люди уверены, что убийца отправился на «гастроли» в столицу. К тому моменту ростовский потрошитель (так прозвали Чикатило) еще не пойман.

«У нас мальчик пропал» Страшные события начали разворачиваться в Подмосковье душным июньским днем 1984 года в советском пионерлагере «Романтик». До конца смены несколько дней, скоро детям возвращаться домой. В лесу неподалеку от забора лагеря, задыхаясь, отчаянно хватаясь за горло, мечется подросток. Его зовут Андрей. Он перелез за ограду, чтобы тайком покурить. Через пару минут гуляющий по лесу «незнакомый дядя» накинул на него удавку из жесткой веревки. А затем, угрожая ножом, подвесил на дереве.

Андрей чудом спасся, но в «подарок» от незнакомца на всю жизнь получил багровый след на шее. Он стал первой и единственной жертвой Фишера, кому удалось выжить. — У нас мальчик тогда пропал. Его нашли и сразу отправили в лазарет-изолятор. Никого туда не пускали, а нам же, детям, интересно. Практически все в лес гулять или курить убегали. Через ворота не пройти, а через забор — пожалуйста. Там даже дыра была, и никому до этого дела не было. Маму его заплаканную видели, а потом его на скорой увезли. Начался строгий надзор за лагерем, — спустя годы на форуме вспоминает одна из отдыхающих пионерлагеря «Романтик».

Архивные кадры следственных действий после задержания Сергея Головкина Фото: Вера Борисова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





За несколько месяцев до случая в лесу тихий и усыпанный прыщами 23-летний Сергей Головкин после школы оканчивает Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Сережа был «замкнутым, но на деле просто спокойным малым». Так про Фишера говорил его одноклассник Армен Григорян, в будущем лидер рок-группы «Крематорий». У маньяка московская прописка, но живет он в Одинцово. Именно этот факт и запутал следствие: сыщики проверяли жителей Подмосковья, где находили тела мальчиков, а Головкин был прописан в столице.



Неприметный парень устраивается зоотехником на Московский конный завод № 1 . Лошадей он любил больше, чем людей. Однажды на него напала группа подростков: Головкину выбили зубы и сломали нос. Именно этот эпизод маньяк, по его словам, представлял в своих фантазиях, когда издевался над очередным мальчиком. Заключение по результатам психиатрической экспертизы: с 11–12-летнего возраста внимание на внешнем виде окружающих его мальчиков, постоянное фантазирование с садистским компонентом. Подчеркивает свою выраженную ранимость, обидчивость, фиксацию на негативных моментах различных ситуаций с желанием отомстить обидчику, которое реализовывал только на уровне фантазий. — Дело Головкина под кодовым названием «Удав» (потому что он душил своих жертв) должен был вести я, но пришлось ехать в Ростов на Чикатило. Мы поменялись с коллегой делами, так как ему нужно было в командировку. Когда мы закрыли дело Чикатило, я приехал в Москву. Уже были трупы двоих мальчиков. Поначалу что там, что здесь думали, гомосексуалист орудует. По факту так оно и есть, — говорит генерал в отставке Евгений Бакин.

В 1990-е он возглавлял отдел Генпрокуратуры по расследованию убийств и бандитизма (тогда Следственный комитет входил в состав прокуратуры).

Серийный маньяк Сергей Головкин убил и расчленил 11 мальчиков. Поймать его оказалось непросто Фото: пресс-служба Московского областного суда Поделиться Поделиться





«Зацепиться было не за что» Весна 1986 года. Вечером 19 апреля Сергей Головкин вышел из электрички на станции Катуар Савёловского направления и отправился в лес. В это время 15-летний Андрей Павлов собирал там березовый сок. Он приехал из Долгопрудного на выходные к бабушке и дедушке. В последний раз. 26-летний парень познакомился с мальчиком и увел его в чащу. Достал из кармана складной нож и сказал: «Если не пойдешь со мной, порежу». Фишер уводит мальчика в гущу леса, насилует подростка, а затем душит. После Головкин надругался над уже мертвым телом.

На следующий день мальчика без брюк и трусов нашел отец. Он всю ночь провел в лесу в поисках сына. Отрезанная голова лежала в кустах в нескольких метрах от тела. — Было понимание, что это постоянка. Кровь из носу надо было долбиться и долбиться, чтобы найти гаденыша. Зацепиться было не за что. Вспоминали историю с Чикатило, который попался только при повторной проверке всего списка подозреваемых. С Головкиным было то же самое. Изначально по нему совершенно ничего не было, даже косвенных улик. В то время милиция всех психов ловила, проверяли каждого. Одного невменяемого возьмут, потом второго и третьего, — вспоминает Евгений Бакин.

Сергей Головкин жил и работал в Одинцовском районе. Сейчас трудно представить, что тихая окраина столицы боялась жестокого убийцу Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Через три месяца после своего первого убийства, 10 июля, Головкин приехал к пионерлагерю «Звездный» в Одинцовском районе. Недалеко от места, где он работал и жил при конном заводе.

На этот раз жертвой стал еще один 15-летний Андрей — Гуляев. Мальчик, как и в единственном неудавшемся убийстве, вышел за территорию, чтобы покурить вдали от вожатых и воспитателей. «Ученик Чикатило», так позднее назовут Головкина журналисты, вновь достал нож и увел ребенка в лес. Там изнасиловал, задушил, а затем отрезал половые органы и голову, распорол брюшную полость и достал оттуда внутренности.

— Это была такая бытовуха, — остановившись на минуту, говорит Евгений Бакин. — Так же, как и в Ростове. Трупов было много. Мы почти сразу определяли — наш или не наш. На некоторые трупы даже не выезжали, а сразу по телефону понимали, что это — не дело рук нашего маньяка. У него свой стиль был — изобретательный.

На следственном эксперименте Головкин показывал, как расчленил Андрея Гуляева, прямо на Бакине. По словам прокурора, «куклы никакой не было, да мы и не брали. В лесу снега по колено, не на чем показывать — только на мне».

Евгений Бакин (слева) во время следственных действий, где Сергей Головкин (указывает рукой) показывает, где и как убивал своих жертв Фото: пресс-служба Московского областного суда Поделиться Поделиться





Позднее Головкин в шутку попросил, чтобы Бакин привел сына, чтобы «точнее показать, как убивал». Анатолию, сыну прокурора, на момент следствия было примерно столько же, сколько жертвам маньяка.

— Позлить ему меня хотелось, раззадорить, — с усмешкой сейчас вспоминает Бакин. Заключение по результатам психиатрической экспертизы Головкина: состояние начинало меняться, когда «объект» был в его власти, при этом становилось «легче дышать», появлялось предвкушение «радости» и т. д . Сам акт «пытки» длился до 3 часов, был одинаковым, проходил «на одном подъеме». Указывает, что действия, как правило, начинал с удушения жертвы, так как это было «более значимым».

«Про Фишера слышали? Это я» Весна 1989 года. На счету маньяка Головкина уже два трупа. Но, по словам Евгения Бакина, милиция не торопилась начинать поиски нового серийного маньяка. Они думали (или хотели думать), что за убийствами в Подмосковье стоит Чикатило, отправившийся на «гастроли». Поэтому, как говорит помощник прокурора, «милиционеры ни шатко ни валко работали. И всё списали на Чикатило». Только в 1990-м, когда трупов стало больше, дела об убийствах мальчиков в Московской области объединили в одно — в «Удава». — Он умнее Чикатило в этом плане. Впитал в себя то, что происходило в стране, о чем писали журналисты. Наверняка про Чикатило что-то читал. Поэтому, чтобы не попасться, он заманивал одиноких мальчиков в лес, когда машины не было. Гулял то в одном районе, то в другом. Сначала Дмитровский, потом ближе к работе — в Одинцово. Головкин выбирал, это были не случайные дети, — продолжает рассказывать Евгений Бакин.

Сергей Головкин работал зоотехником на конном заводе № 1 . По словам его коллег, он был очень привязан к животным Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Милиционеров сбивали с толку, с одной стороны, изобретательность Головкина, а с другой — легенды, которые начали придумывать испуганные жители Подмосковья. В ходе следствия на одном из допросов знакомый жертвы рассказал, что видел мужчину, который назвал себя Фишером. У того якобы была татуировка на правой руке в виде кинжала, обвитого змеей, с надписью «Фишер». Слухи настолько распространились, что в них поверил сам Головкин. Он начал говорить своим жертвам, что он и есть тот самый Фишер.

— Следователи поняли, что мальчик говорит неправду, когда попытались узнать подробности про кинжал. Слишком давили на ребенка с самого начала. Зацепились и начали спрашивать. А он там столько всего напридумывал. Менты на него насели, и он со страху всё это и рассказал, — вспоминает Бакин.

«Всё придумал мальчик: и фамилию, и наколки. Не было никакого Фишера» Евгений Бакин, начальник убойного отдела Генеральной прокуратуры

Спустя время помощник генпрокурора с иронией вспоминает, с какими подозреваемыми приходилось сталкиваться. Проверяли всех людей с фамилией Фишер, всех стоящих на учете в психдиспансерах и всех гомосексуалов. — Я и сам не знал, что столько Фишеров в стране живет, — смеясь, говорит Евгений Бакин. — Их сотни тысяч оказалось. Материалы присылали со всей страны, даже с Камчатки. Запомнил, как прислали вывеску на двери, а на ней: «Врач Фишер — психиатр». Так смешно от этого стало. «Внимание! Пропал ребенок!» Объявления с кричащей о помощи фразой развесили не только по всему Одинцовскому району, но и по всему Подмосковью. Дети пропадали не массово, но регулярно.

В 1988 году Головкин купил машину. И схема убийств изменилась: больше он не караулил мальчиков у лагерей и дачных поселков, а подбирал у трасс. Свою самую младшую жертву — Сергея Т. — Фишер посадил в «Жигули» близ станции Перхушково в 1989 году. И отвез в подвал своего гаража в поселке конезавода «Горки-10», в нескольких метрах от дачи будущего президента Бориса Ельцина. Там маньяк оборудовал стационар — комнату пыток. — В 1990 году я выкопал погреб гаража, где сначала собирался делать мастерскую. Но затем мне пришла мысль использовать погреб для совершения половых актов и преступлений, — рассказал Головкин на допросе. 10-летний Сережа стал первым, кого Головкин убил в этом гараже. Останки всех жертв Фишер выбрасывал в лесу. Тело Сережи нашли 26 июля 1990-го в небольшой яме у указателя «Звенигородское лесничество».

Всего с августа 1990 по сентябрь 1992 года в гаражном подвале Головкин убил восемь детей, а потом продолжал издеваться над телами. Останки некоторых жертв найдут только спустя годы после окончания следственных действий. Всё это время матери мальчиков вытаптывали тропы к участковым и молились, чтобы их дети вернулись домой.

Гараж Сергея Головкина, где он мучил и убивал своих жертв, находился недалеко от дачи будущего президента России Бориса Ельцина Фото: пресс-служба Московского областного суда Поделиться Поделиться





На следующий год, за пару месяцев до развала Советского Союза, дело серийного маньяка перешло в Генпрокуратуру, к Евгению Бакину.

— Туда журналиста еще в группу подсадили, чтобы заставить меня работать. Я им, когда мы осматривали гараж, говорю: «Дайте мне понятых». А они вместо него — корреспондента. Это довольно подло. Но тогда шла такая рубка.

Заключение по результатам психиатрической экспертизы Головкина: пациент рассказывает о постепенной отработке деталей совершения преступления, которые «прокручивались» в голове, дополнялись или, наоборот, отвергались, однако схема убийства оставалась всегда единой. Ощущения при этом сопровождались чувством «возбуждения», «возвышенности», отсутствием жалости к своим жертвам, так как всегда «с целью оправдания для себя» выбирал в качестве жертв мальчиков, склонных к правонарушениям.

«Зачем он с человека снял шкуру и засолил?» В ноябре 1990 года Головкин предлагает подвезти в центр двух мальчиков — 11-летнего Колю В . и 14-летнего Сашу Г . Их останки нашли в июле 1991-го у указателя «Звенигородское лесничество». 22 августа 1991-го 32-летний зоотехник конезавода № 1 Сергей Головкин затаскивает в погреб и убивает 13-летнего Никиту Богданова из Пермской области.

Школьник приехал в «Горки-10» к бабушке. На этот раз Головкин решил не вешать мальчика, а вскрыть ему сонную артерию. Головкин содрал кожу со спины Никиты и засолил с помощью кормовой соли, которую используют только на конезаводах. Именно соль стала зацепкой в расследовании. — До сих пор не могу понять, зачем он с человека снял шкуру и засолил. Он ее не ел. Сказал, что ему захотелось препарировать. Он экспериментатор, как научный деятель. Считал себя таким. Лягушек препарировал, кошек резал. Ему хотелось это попробовать [с человеком].

Архивные кадры из альбома Евгения Бакина после поимки Сергея Головкина Вера Борисова / MSK1.RU

Заключение по результатам психиатрической экспертизы Головкина: созерцания внутренних органов одного человека хватало на момент одного убийства, после завершения убийства и расчленения трупа «появлялось ощущение пресыщенности».

До апреля 1992 года Головкин ушел в затишье. Он регулярно приходил в свой гараж, где еще лежали части трупов. В небольшом сыром помещении мастурбировал и вспоминал, как издевался над мальчиками. Череп 15-летнего Паши хранил и использовал для устрашения следующих жертв. На протяжении этого времени следователи проверяли всех мясников в округе (даже тех, кто давно уволился), бывших хирургов, гомосексуалов. Но безрезультатно. Головкина в итоге тоже допрашивали — череда трупов вела к поселку, где он жил и работал.

Сергей Головкин купил машину, благодаря которой удавалось быстрее находить своих жертв и привозить их в свой гараж в Одинцовском районе Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Их повез дядя Сережа» Начало сентября 1992 года становится поворотным в жизни подмосковного маньяка. Головкин встретил трех мальчишек: 14-летнего Юрия Сидякина и 12-летних Владислава Шарикова и Дениса Ефремова. Ребята поехали на Белорусский вокзал в зал игровых автоматов. Как и другие жертвы, мальчики оказались в погребе гаража. Их мучения длились 12 часов. Головкин по одному убил и расчленил мальчиков, заставляя пока живых смотреть.

«Я им говорил, что они у меня по счету 11-е уже. Нравилось смотреть на их унижения» Сергей Головкин, серийный маньяк

12-летнего Ефремова Головкин убил последним, после нескольких часов насилия и пыток. Затем подвесил на железном крюке и пошел на работу. Ребят объявили в розыск только на второй день. Изначально мальчиков на Белорусском вокзале было четверо, но один из них отказался ехать с Головкиным. Именно он позднее сказал следователям, что «товарищей подвез дядя Сережа».

— Все трупы вели на «Горки-10». Он последних троих в багажник прятал. Не знаю, почему они так спокойно туда полезли. Объяснял тем, что вокруг патрули [милиции у дачи Ельцина], могут заметить. Но это дети, они ему доверяли, — вспоминает Бакин. То, что осталось от тел мальчиков, спустя месяц нашли грибники в лесу неподалеку от станции Часцовской. — Про гараж мы узнали сразу, потому что пошли на конезавод. Он же засветился на машине. «Жигули» красные, — вспоминает Бакин. — Пока мы были на обыске, начальник допросил и вывел [Головкина] на два трупа [которые еще не нашли]. Я пришел, а мне говорят: «Раскололся».

«А мне и так было понятно, что рыбацкий ящик и презервативы в гараже не просто так лежат» Евгений Бакин, начальник убойного отдела Генеральной прокуратуры

Заключение по результатам психиатрической экспертизы Головкина: с каждым последующим убийством нарастала потребность в «эксперименте», «жажда новых ощущений». Накануне каждого убийства представлял и придумывал разнообразные формы «пыток». Появилось желание подавлять жертвы «морально».

Погоня, ДТП и негласное наблюдение Милиция установила слежку за Головкиным. В октябре 1992 года следователи устроили подставное ДТП, в ходе которого завязалась потасовка. Маньяка задержали по 122-й статье (на 48 часов до решения прокурора о заключении под стражу. — Прим. ред.). Ночь он провел в одиночной камере, порезал себе вены. А утром 20 октября попросился на допрос, где признался начальнику прокуратуры Иссе Костоеву в последнем, тройном, убийстве. — До часу ночи его допрашивали, — тяжело вздохнув, вспоминает Бакин. — Он отказывался от всего. Я ему говорю: «Хочешь — не хочешь, сиди, а я обыск проведу, и там видно будет». А Головкин знал, что у него в гараже останки. Веревки, ножи, части тел 5 или 6 человек, кровь. Некоторых только по крови и удалось узнать. Вот тогда Головкин пошел на расклад.

Изначально Сергей Головкин убивал своих жертв в лесополосе в Одинцовском районе Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Пока шел допрос, Евгений Бакин вместе со следственной группой отправился на обыск гаража. До признательных показаний у прокуратуры не было никаких прямых улик.

— Когда его выцепили, у нас на него ничего не было. Вообще. Я поехал в главк. Говорю начальнику, который был со мной на «Лесополосе», что вот так и так. Он меня хорошо понял. У Головкина был обыкновенный гараж с ямой для картошки. Я спускался туда. Боялся головой удариться. Приехал, а милиция Головкина уже взяла. А мне это так не понравилось: за моей спиной кто-то там командует, — рассказывает Евгений Бакин

В серой и холодной комнате для допросов Головкин признался во всех 11 убийствах. Он подробно рассказал, кого, как и где убил. Имена не вспомнил, но процесс издевательств рассказывал подробно и монотонно. Заключение по результатам психиатрической экспертизы Головкина: рассказывает о совершенных правонарушениях достаточно подробно, вспоминает, что, когда его задержали, был очень напуган, но спустя несколько дней испуг сменился чувством «облегчения», «свободы», «наконец-то всё закончилось» и больше никогда не повторится. Поясняет, что ко всему относится «фаталистически», что собственная смерть его не пугает, «чему быть — того не миновать». Только вот испытывает сильное чувство жалости к матери и стыда перед ней за совершенное.

Сергей Головкин стал последним расстрелянным преступником Фото: Вера Борисова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Зеленкой лоб намазал» 19 октября 1994 года Сергей Головкин был приговорен судом к высшей мере наказания — расстрелу. В конце ноября 1995 года президент России Борис Ельцин отклонил прошение Фишера о помиловании. 16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 2 августа 1996 года приговор был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме. — Он тянул дело, слышал про мораторий [на смертную казнь]. Я вообще за смертную казнь. Ну не исправишь ты Головкина. Он себе сразу «лоб зеленкой намазал» (подписал смертный приговор), — подытоживает помощник генпрокурора Бакин. Головкин стал последним расстрелянным в России. — Знаете, для меня это всё с судом прошло. И хорошо. Находясь здесь [в Бутырке], не хочется об этом вспоминать. Я даже старался отгонять такие мысли, если они приходили, — тихо говорит Сергей Головкин за несколько недель до расстрела.