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    Сооснователь сети «Сыроварня» Левин и его семья погибли в аварии в Орловской области

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    Известный российский кондитер, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в аварии в Орловской области вместе с родственниками. Похороны уже состоялись, сообщает 28 марта телеканал «360» со ссылкой на ресторатора Аркадия Новикова.

    О гибели жены ресторатора Светланы Левиной также пишет StarHit со ссылкой на ее коллегу, детектива Максима Заболотного. Издание отмечает, что Левина появлялась в шоу Андрея Малахова в качестве эксперта. «Вечная память. Левина Светлана — лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 годов. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать», — поделился Заболотный.

    Судя по всему, речь идет о ДТП, произошедшем 24 марта на 305-м километре автодороги М-2 «Крым». По данным регионального управления МВД, большегруз Mercedes Benz с 40-летним водителем за рулем выехал на «встречку», двигаясь в сторону Москвы, и врезался в легковую Mitsubishi Pajero. 45-летний водитель последней скончался по пути в больницу, также погибли его пассажиры — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Сидевший в Mitsubishi 13-летний подросток с серьезными травмами госпитализирован.

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    Водитель большегруза задержан, в его отношении возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным телеграм-каналов, погибшие пассажиры — это жена и брат Левина, а пострадавший ребенок — его племянник.

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