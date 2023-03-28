Сооснователь сети «Сыроварня» Левин и его семья погибли в аварии в Орловской области

Известный российский кондитер, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в аварии в Орловской области вместе с родственниками. Похороны уже состоялись, сообщает 28 марта телеканал «360» со ссылкой на ресторатора Аркадия Новикова.



О гибели жены ресторатора Светланы Левиной также пишет StarHit со ссылкой на ее коллегу, детектива Максима Заболотного. Издание отмечает, что Левина появлялась в шоу Андрея Малахова в качестве эксперта. «Вечная память. Левина Светлана — лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 годов. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать», — поделился Заболотный.