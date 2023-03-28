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    В Петербурге дождался приговора «бизнесмен», получивший миллионы за оплаченную другими «яблочную» продукцию

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    3 комментария

    Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор Вадиму Кульчицкому, признанному виновным в 44 эпизодах краж. Он сбывал «яблочную» технику, оплаченную чужими картами, и за год таким образом добыл больше 10 миллионов рублей.

    О подробностях дела 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. В 2019 году некто создал организованную группировку, которая действовала в Москве, Петербурге и Ленобласти, и в ее состав попал Кульчицкий.

    Только один из эпизодов принес преступникам почти два миллиона рублей. Сначала некой женщине позвонили соучастники Кульчицкого и выудили секретный код подтверждения и SMS-пароли, выдав себя за сотрудников банка. Сам Кульчицкий тем временем оформил на имя другого человека онлайн-заказ на 1,9 миллиона рублей, включающий дорогие смартфоны. Чуть больше миллиона оплатили с карты обманутой, а затем взяли на нее кредит и закрыли остальную сумму. Потом получатель заказа передал его Кульчицкому, а тот продал технику и распределил деньги между участниками группировки.

    По такой же схеме проходили и другие эпизоды. Вину Кульчицкий признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначили 3 года и 9 месяцев в колонии строгого режима, но зачли содержание под стражей, поэтому отпустили.

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    Комментарии 3

    Гость28 Мар 2023 в 15:05
    Через 2 года скорее выйдет по амнистии.
    +0−0
    Avs715328 Мар 2023 в 14:23
    Моем моем трубочиста
    Чисто чисто, чисто чисто.
    Будет будет трубочист
    Чист чист, чист чист...
    +0−0
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