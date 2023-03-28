В Петербурге дождался приговора «бизнесмен», получивший миллионы за оплаченную другими «яблочную» продукцию

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор Вадиму Кульчицкому, признанному виновным в 44 эпизодах краж. Он сбывал «яблочную» технику, оплаченную чужими картами, и за год таким образом добыл больше 10 миллионов рублей.



О подробностях дела 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. В 2019 году некто создал организованную группировку, которая действовала в Москве, Петербурге и Ленобласти, и в ее состав попал Кульчицкий.

Только один из эпизодов принес преступникам почти два миллиона рублей. Сначала некой женщине позвонили соучастники Кульчицкого и выудили секретный код подтверждения и SMS-пароли, выдав себя за сотрудников банка. Сам Кульчицкий тем временем оформил на имя другого человека онлайн-заказ на 1,9 миллиона рублей, включающий дорогие смартфоны. Чуть больше миллиона оплатили с карты обманутой, а затем взяли на нее кредит и закрыли остальную сумму. Потом получатель заказа передал его Кульчицкому, а тот продал технику и распределил деньги между участниками группировки.