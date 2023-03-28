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    «Только голова торчала из воды». Колодец Выборга собрал четырех друзей, одного не отдал

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    18 комментариев
    Фото: 47 NEWS
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    На четвертый день школьных каникул ребенок погиб в Выборге в бетонном саркофаге, его подругу вытащили прохожие-товарищи. 47news выяснил, как они забирались, держась друг за друга.

    Утром 28 марта коммунальщики огородили сигнальной лентой и заколотили колодец у пятиэтажки на Сайменском шоссе в Выборге, где накануне вечером произошла трагедия: в бетонную конструкцию провалились мальчик и девочка 10 и 9 лет. Каменный резервуар в паре метров от панельного дома, а по пустой улице около пяти вечера шел 22-летний сосед Даниил. Его ровесники зачастую перемещаются с музыкой в ушах, но Даниил не из таких. Иначе бы мог не услышать.

    — Девочка кричала не очень громко, но слышно было метров с десяти: «Помогите, спасите». Я через щель увидел ребенка — из воды только голова торчала. Позвонил по номеру 112, — рассказал он 47news.

    Фото: 47 NEWS
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    В это время мимо шел приятель собеседника Кирилл. Он после работы помогал донести матери сумки из магазина, но, заметив друга, рванул к колодцу.

    «Смотрю, Даня сидит возле водораздачки и говорит по телефону. Сначала я не понял — с кем. Потом уже понял, что в воде уже кто-то находится. Предложил Дане залезть, чтобы полтуловища внутри, а ноги снаружи. Снял куртку вместе с рюкзаком, и приступили. Девочка кричала, что ей больно, — видимо, из-за обморожения», — рассказал он на видео, которое товарищ прислал 47news.

    — Я пролез головой вниз в щель, а друг меня в это время за ноги держал. Глубина там метров пять-шесть. Тянули за руки, — продолжает Даниил.

    «Как вытащили, отвели ее в магазин, там сняли мокрую одежду», — говорит его товарищ.

    Вокруг уже было человек пять-семь взрослых. На месте сотрудники городской прокуратуры. Полицейским и медикам 10-летняя Катя расскажет, что была не одна: играла с другом, когда он вдруг упал в проем. Она полезла за ним, но сама оказалась в воде. С легким обморожением ее увезли в больницу Выборга. Спасатели в это время расчехляли насос. Конструкцию нужно было освободить от стоявшей воды и куч хлама. Тело 9-летнего Артура поднимут примерно через семь часов, около половины двенадцатого вечера. По данным 47news, мальчик и девочка учились в разных школах, но живут в соседних домах и часто гуляли вместе. Трагедия произошла на четвертый день весенних каникул.

    Выборгский колодец, по словам местных, не был центром притяжения школьников. В том смысле, что развлечений во дворах микрорайона Калининский хватает.

    Как рассказали 47news собеседники в региональном главке МЧС, бетонная конструкция площадью под 35 квадратных метров возводилась в качестве пожарного резервуара. Его появление связывают с развитием жилой застройки Выборга. Но объект не был достроен и сдан в эксплуатацию. То есть не использовался по назначению и оставался фактически без надзора. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов на звонки 47news не ответил.

    Еще до обнаружения тела ребенка следственным отделом СК Выборга возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Процедурно это расширяет полномочия ведомства и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз. В перспективе переквалификация на «Причинение смерти по неосторожности». Как известно, глава ведомства Александр Бастрыкин остро реагирует на происшествия с детьми. Он уже ждет доклада о расследовании от руководителя управления СК Ленобласти Сергея Сазина.

    Андрей Карлов, 47news

    Фото: 47 NEWS
    Фото: 47 NEWS

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    Комментарии 18

    Belka s Marsa28 Мар 2023 в 14:54
    Когда у нас еще есть такие люди, не все безнадёжно в нашем обществе! Ребенка очень жаль и его родителей 😢
    +1−0
    26615735028 Мар 2023 в 14:24
    Все эти колодцы должны быть закрыты чугунными люками !!! В данном случае надо сперва арестовать главу местной администрации ! А там видно будет …
    +4−1
    wased28 Мар 2023 в 14:23
    фотка чего-то другого а не того колодца?

    или жёлтую лестницу зачем-то сунули опосля?

    ракурс какой-то дурацкий ни размер ни высоту бетонной части не понять.

    но в любом случае при наличии этой "лестницы" не понятна сложность "спасения"
    +1−0
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