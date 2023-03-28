Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд сообщил о рождении дочери

Актёр Элайджа Вуд рассказал, что у него и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед в 2022 году появился второй ребёнок — девочка. Об этом 27 марта сообщило издание Page Six.



В разговоре с журналистами 42-летний Вуд рассказал, что по утрам обычно его довольно рано будят 3-летний сын и 14-месячная дочь. Это первое упоминание дочери из уст актёра.



Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед ведут очень закрытую жизнь. Они вместе работали на съёмках фильма «Я больше не чувствую себя как дома в этом мире» в 2017 году. В 2019 году у них родился сын, однако сообщили они об этом только в 2020 году.

