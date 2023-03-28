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    Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд сообщил о рождении дочери

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    3 комментария

    Актёр Элайджа Вуд рассказал, что у него и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед в 2022 году появился второй ребёнок — девочка. Об этом 27 марта сообщило издание Page Six.

    В разговоре с журналистами 42-летний Вуд рассказал, что по утрам обычно его довольно рано будят 3-летний сын и 14-месячная дочь. Это первое упоминание дочери из уст актёра.

    Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед ведут очень закрытую жизнь. Они вместе работали на съёмках фильма «Я больше не чувствую себя как дома в этом мире» в 2017 году. В 2019 году у них родился сын, однако сообщили они об этом только в 2020 году.

    Элайджа Вуд наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». В кино он дебютировал в эпизодической роли в фильме «Назад в будущее 2» в 1989 году.

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    Комментарии 3

    ost-2128 Мар 2023 в 13:34
    Хоть бы фото приложили, а то вообще не понимаю и не помню, кто эти люди.
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