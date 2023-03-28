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    Минфин ответил, подорожает ли пиво в России из-за нового закона

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    20 комментариев

    Минфин РФ считает, что пиво и пивоваренная продукция в России не подорожают после вступления в силу закона о реестре их производителей. Об этом 28 марта заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка ведомства Александр Коробутов.

    По его словам, это связано с тем, что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр, а госпошлина за это предполагается всего 10 тысяч рублей.

    «Нахождение в реестре будет бессрочным. Никаких дополнительных требований и документов для включения в реестр не будет, просто должно быть закреплено в реестре, что ты производитель», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).

    Он также отметил, что доля нелегального пива на российском рынке, по оценкам Минфина, составляет 10 %. При этом легальные производители, добавил Коробутов, смогут пройти все необходимые проверки, тем более что на устранение нарушений дадут время.

    21 марта Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Перед включением в реестр организации ждет внеплановая проверка оборудования. Также ужесточаются технические требования к производителям пива, отмечают «Ведомости». Сейчас компании, у которых мощность основного оборудования менее 300 000 декалитров в год, не обязаны оснащать аппараты приборами измерения и учета готовой продукции. Согласно документу, требование снижается с 300 000 до 100 000 декалитров в год. Компании, производящие не более 100 000 декалитров в год, смогут попасть в реестр по упрощенной процедуре.

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    Комментарии 20

    Гость28 Мар 2023 в 15:01
    Что делают с пивом, у которго срок годности вышел?)
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 14:42
    Минифины знают, они уже там.
    +0−0
    Дядя Бо28 Мар 2023 в 14:08
    Пиво отпускается только ̶ч̶л̶е̶н̶а̶м̶ ̶п̶р̶о̶ф̶с̶о̶ю̶з̶а̶ ветеранам СВО.
    +1−0
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