Минфин ответил, подорожает ли пиво в России из-за нового закона

Минфин РФ считает, что пиво и пивоваренная продукция в России не подорожают после вступления в силу закона о реестре их производителей. Об этом 28 марта заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка ведомства Александр Коробутов.



По его словам, это связано с тем, что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр, а госпошлина за это предполагается всего 10 тысяч рублей.



«Нахождение в реестре будет бессрочным. Никаких дополнительных требований и документов для включения в реестр не будет, просто должно быть закреплено в реестре, что ты производитель», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).

