Минфин ответил, подорожает ли пиво в России из-за нового закона

Минфин РФ считает, что пиво и пивоваренная продукция в России не подорожают после вступления в силу закона о реестре их производителей. Об этом 28 марта заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка ведомства Александр Коробутов.
По его словам, это связано с тем, что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр, а госпошлина за это предполагается всего 10 тысяч рублей.
«Нахождение в реестре будет бессрочным. Никаких дополнительных требований и документов для включения в реестр не будет, просто должно быть закреплено в реестре, что ты производитель», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что доля нелегального пива на российском рынке, по оценкам Минфина, составляет
21 марта Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Перед включением в реестр организации ждет внеплановая проверка оборудования. Также ужесточаются технические требования к производителям пива, отмечают «Ведомости». Сейчас компании, у которых мощность основного оборудования менее