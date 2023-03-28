В Мурманской области похитили и убили многодетную мать. Тело выбросили в промзоне

Многодетную мать похитили и убили в Мурманской области. В преступлении подозревают ее бывшего мужа, которого уже задержали. Тело женщины нашли, сообщает 28 марта «МВД Медиа».



Вечером 26 марта в дежурную часть отдела полиции города Кировска сообщили, что в районе одного из домов на улице Олимпийской слышны женские крики и звуки, похожие на выстрелы. Прибывший на место наряд полиции нашел пятна крови на снегу и установил, что некий мужчина несколько раз выстрелил в женщину, затащил ее в машину и скрылся.



Похожий автомобиль сотрудники Госавтоинспекции вскоре заметили на заправке в Апатитах. Водителя задержали и доставили в отдел.

