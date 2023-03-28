В Мурманской области похитили и убили многодетную мать. Тело выбросили в промзоне

Многодетную мать похитили и убили в Мурманской области. В преступлении подозревают ее бывшего мужа, которого уже задержали. Тело женщины нашли, сообщает 28 марта «МВД Медиа».
Вечером 26 марта в дежурную часть отдела полиции города Кировска сообщили, что в районе одного из домов на улице Олимпийской слышны женские крики и звуки, похожие на выстрелы. Прибывший на место наряд полиции нашел пятна крови на снегу и установил, что некий мужчина несколько раз выстрелил в женщину, затащил ее в машину и скрылся.
Похожий автомобиль сотрудники Госавтоинспекции вскоре заметили на заправке в Апатитах. Водителя задержали и доставили в отдел.
Выяснилось, что мужчина 1978 года рождения является бывшим мужем погибшей женщины. Мотивом для совершения преступления могли послужить неприязненные отношения. На крыше машины нашли предполагаемое орудие убийства.
Тело женщины 1980 года рождения с множественными огнестрельными ранениями было найдено на следующий день после убийства на одной из промышленных площадок города Кировска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статьям 126 ч. 2 п.п. «в, г» («Похищение человека») и 105 ч. 1 УК РФ («Убийство»). В СК уточнили, что винтовка была пневматической, а в голову и туловище женщины произвели не менее семи выстрелов. По предварительной информации, подозреваемый держал ее в машине вплоть до наступления смерти, после чего избавился от тела и попытался скрыться.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте. У женщины осталось четверо детей.