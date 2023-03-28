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    В Свердловской области женщину, которая выкинула правнука в окно, хотят лечить принудительно

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    1 комментарий

    Пожилую жительницу Свердловской области обвиняют в том, что она попыталась убить своего маленького правнука. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа дома в городе Кушва. Подробности сообщает прокуратура региона 28 марта.

    Следствие полагает, что в октябре прошлого года женщина 1952 года была в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что она посадила ребенка на подоконник балкона указанной квартиры и вытолкнула на улицу. Мальчик упал с пятиметровой высоты и ударился головой, получив черепно-мозговую травму и ушибы.

    Экспертиза показала, что прабабушка невменяемая. Материалы уголовного дела о покушении на убийство малолетнего направлены в Кушвинский городской суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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    Комментарии 1

    Гость28 Мар 2023 в 13:14
    тоже мня новость.
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