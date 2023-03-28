В Свердловской области женщину, которая выкинула правнука в окно, хотят лечить принудительно

Пожилую жительницу Свердловской области обвиняют в том, что она попыталась убить своего маленького правнука. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа дома в городе Кушва. Подробности сообщает прокуратура региона 28 марта.



Следствие полагает, что в октябре прошлого года женщина 1952 года была в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что она посадила ребенка на подоконник балкона указанной квартиры и вытолкнула на улицу. Мальчик упал с пятиметровой высоты и ударился головой, получив черепно-мозговую травму и ушибы.

