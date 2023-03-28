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    «Ведомости»: Henkel нашел покупателя на 11 заводов в России

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    Немецкая компания Henkel нашла покупателя на 11 заводов в России и находится в завершающей стадии продажи активов. Об этом 28 марта «Ведомостям» сообщил ее представитель, отказавшись назвать нового владельца, указывая, что «соглашение между сторонами пока не подписано».

    Знакомые с ходом сделки источники издания уверяют, что заводы может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Сумма сделки не называется.

    По словам собеседников «Ведомостей», соглашение включает пункт о возможности обратного выкупа заводов. Пока же заводы продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Стороны якобы уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания ранее оценивала в 55,5 млрд рублей.

    В пресс-службе правительства России, «Фармстандарте», Kismet Capital и «Эльбрус капитале» на запросы «Ведомостей» не ответили.

    Henkel работала в России с 1991 г. На конец 2022 г., по данным компании, ей принадлежат фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе — в Ногинске и Коломне.

    В РФ Henkel выпускает моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и проч., а также клеи (в том числе «Момент») и средства для обработки поверхностей. Выручка ООО «Хенкель рус» по РСБУ в 2021 г. составила 95,14 млрд руб., а чистая прибыль — 7,48 млрд руб.

    Henkel AG заявила о планах уйти из России в апреле прошлого года. С 1 января 2023 г. местное подразделение группы работает у нас в стране под названием Lab Industries.

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