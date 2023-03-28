«Ведомости»: Henkel нашел покупателя на 11 заводов в России

Немецкая компания Henkel нашла покупателя на 11 заводов в России и находится в завершающей стадии продажи активов. Об этом 28 марта «Ведомостям» сообщил ее представитель, отказавшись назвать нового владельца, указывая, что «соглашение между сторонами пока не подписано».
Знакомые с ходом сделки источники издания уверяют, что заводы может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Сумма сделки не называется.
По словам собеседников «Ведомостей», соглашение включает пункт о возможности обратного выкупа заводов. Пока же заводы продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Стороны якобы уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания ранее оценивала в 55,5 млрд рублей.
В пресс-службе правительства России, «Фармстандарте», Kismet Capital и «Эльбрус капитале» на запросы «Ведомостей» не ответили.