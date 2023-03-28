«Ведомости»: Henkel нашел покупателя на 11 заводов в России

Немецкая компания Henkel нашла покупателя на 11 заводов в России и находится в завершающей стадии продажи активов. Об этом 28 марта «Ведомостям» сообщил ее представитель, отказавшись назвать нового владельца, указывая, что «соглашение между сторонами пока не подписано».



Знакомые с ходом сделки источники издания уверяют, что заводы может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Сумма сделки не называется.

