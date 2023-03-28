В Тюмени умер самый старый кот в России

В Тюмени в возрасте 26 лет умер сиамский кот, который был внесен в Книгу рекордов России как самый старый в стране. О смерти своего питомца Дашуна 28 марта порталу 72.RU рассказала хозяйка.



По ее словам, последнее время кот сильно болел — были проблемы с лапами и глазами. Женщина обратилась в аппарат губернатора, чтобы выделили специальный участок для захоронения домашних животных.



Дашуна жительница Тюмени подобрала на улице в мороз в 1997 году. Изначально женщина была уверена, что это кошка, и назвала ее Дашей. Когда выяснился настоящий пол, коту несколько изменили имя.

