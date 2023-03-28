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    Три курсанта умерли в Военной академии связи

    В Тюмени умер самый старый кот в России

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    17 комментариев

    В Тюмени в возрасте 26 лет умер сиамский кот, который был внесен в Книгу рекордов России как самый старый в стране. О смерти своего питомца Дашуна 28 марта порталу 72.RU рассказала хозяйка.

    По ее словам, последнее время кот сильно болел — были проблемы с лапами и глазами. Женщина обратилась в аппарат губернатора, чтобы выделили специальный участок для захоронения домашних животных.

    Дашуна жительница Тюмени подобрала на улице в мороз в 1997 году. Изначально женщина была уверена, что это кошка, и назвала ее Дашей. Когда выяснился настоящий пол, коту несколько изменили имя.

    Сейчас в доме тюменки живет три сына кота-долгожителя: Федька, Петька и Снежок.

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    Комментарии 17

    Гость28 Мар 2023 в 10:47
    Он еще Ельцина застал
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