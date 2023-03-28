На правом берегу набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт начался на правом берегу набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста в Петербурге. Об этом 28 марта сообщает «Мостотрест». Из-за работ сократят габариты на пересечении проезжих частей набережной Крюкова канала и Большой Морской улицы, что затруднит проезд большегрузного транспорта.



До октября 2023 года подрядчик — АО «Стройинвест» — на участке длиной 35 метро должен демонтировать, отреставрировать и вернуть на место металлическую решетку, гранитные тумбы перильного ограждения, плиты тротуара и облицовку стенки набережной.