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    На правом берегу набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста начался капитальный ремонт

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    Капитальный ремонт начался на правом берегу набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста в Петербурге. Об этом 28 марта сообщает «Мостотрест». Из-за работ сократят габариты на пересечении проезжих частей набережной Крюкова канала и Большой Морской улицы, что затруднит проезд большегрузного транспорта.

    До октября 2023 года подрядчик — АО «Стройинвест» — на участке длиной 35 метро должен демонтировать, отреставрировать и вернуть на место металлическую решетку, гранитные тумбы перильного ограждения, плиты тротуара и облицовку стенки набережной.

    Старую бутовую кладку разберут, вместо нее устроят новую железобетонную стенку набережной на основании из буронабивных свай.

    Водителей просят учитывать ремонтные работы на данном участке при планировании маршрута и внимательно следить за дорожными знаками.

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