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    Отец ремонтировал машину и поставил на передачу. Она завелась и задавила его маленькую дочь

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    Маленький ребёнок погиб в Приморском крае в результате ДТП во дворе дома.

    Как сообщает региональное УГИБДД, инцидент произошёл в городе Дальнереченск, на Кирпичной улице, 10, вечером 26 марта. Во дворе дома мужчина-водитель ремонтировал свой грузовик Mitsubishi Canter, рядом гуляла его 8-летняя дочка. Машина стояла с включенной скоростью коробки передач, и при ремонте произошел непроизвольный запуск двигателя. Грузовик покатился вперед, наехал на девочку, пробил забор, пересек проезжую часть и врезался в дерево. Девочка погибла.

    Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
    Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
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    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

    В ГИБДД отмечают, что случаи самопроизвольного движения транспорта в регионе уже фиксировались, и просят пользоваться ручным тормозом или ставить автомобили на «паркинг».

    Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
    Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

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