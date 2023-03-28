Отец ремонтировал машину и поставил на передачу. Она завелась и задавила его маленькую дочь

Маленький ребёнок погиб в Приморском крае в результате ДТП во дворе дома.
Как сообщает региональное УГИБДД, инцидент произошёл в городе Дальнереченск, на Кирпичной улице, 10, вечером 26 марта. Во дворе дома мужчина-водитель ремонтировал свой грузовик Mitsubishi Canter, рядом гуляла его 8-летняя дочка. Машина стояла с включенной скоростью коробки передач, и при ремонте произошел непроизвольный запуск двигателя. Грузовик покатился вперед, наехал на девочку, пробил забор, пересек проезжую часть и врезался в дерево. Девочка погибла.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В ГИБДД отмечают, что случаи самопроизвольного движения транспорта в регионе уже фиксировались, и просят пользоваться ручным тормозом или ставить автомобили на «паркинг».