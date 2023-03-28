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    Боевые действия на Украине

    Der Spiegel: Германия хочет увеличить военную помощь Украине в 5 раз

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    Германия намерена многократно увеличить расходы на военную помощь Украине — с 3 до более чем 15 миллиардов евро. О выделении средств, как сообщил 27 марта Der Spiegel, попросил бюджетный комитет Бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар.

    «В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов»,— говорится в письме Тонкара (цитата по «Коммерсанту»).

    Пока ФРГ выделила Украине 2,2 миллиарда евро на оружие. В 2023 году сумму предполагается увеличить до 5,4 миллиарда, а в ближайшие годы добавить ещё 8,8 миллиарда.

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