На горных лыжах в последний вагон зимы. Хибины, Шерегеш или Сочи — где дешевле?

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Сколько стоит закрыть горнолыжный сезон в Хибинах? У соседей — вдвое дороже.

По продолжительности горнолыжного сезона на Северо-Западе спортивным центрам Кировска равных нет. Кататься на склонах Хибин, окруживших с трех сторон озеро Большой Вудьявр, можно до июня, а прямо сейчас на курорте фиксируют пик загруженности, которая едва ли ослабеет к середине апреля. И если зимой тут слишком сурово, то весной в самый раз — в ближайшую неделю столбик термометра не поднимется выше отметки -3°С днем, и не опустится ниже — 14°С ночью.



«Фонтанка» подсчитала, во что обойдется каприз на три дня с 30 марта по 2 апреля вскочить на горных лыжах в последний вагон зимы. Заодно приценилась, не выгоднее ли будет сгонять в «соседний» Сочи или Шерегеш. Спойлер: у соседей — вдвое дороже

Почем дорога Добраться до Кировска Мурманской области из Петербурга можно несколькими способами.

На самолете до аэропорта «Хибины». Время в пути 1,5 часа. Самый дешевый билет на ближайшие выходные с 31 марта до 2 апреля, «туда-обратно» обойдется на одного от 19 тысяч рублей. Но это без багажа. Если тащить с собой горнолыжную снарягу, то следует накинуть еще 2 тысячи на провоз багажа, и отдать за билет 21 тысячу рублей.



Аэропорт расположен в 32 километрах от Кировска, такси эконом-класса доставит пассажира до места за 35 минут и обойдется от 1100 рублей.

На самолете до Мурманска. Билет на самый дешевый — прямой рейс «Аэрофлота» до Мурманска и обратно обойдется от 18,4 тысячи рублей без багажа и за 21,5 рублей с поклажей.

Добираться до Кировска через Мурманск вариант, можно сказать, лишь для крайнего случая, когда ну очень хочется, а по-другому никак: до цитадели горнолыжного рая от аэропорта 211 километров, преодолеть их на такси влетит в 6,2 тысячи рублей.



Безусловно, в теории можно доехать до Кировска и на автобусе, и обойдется поездка всего от 330 рублей. Но главная сложность в том, что последний рейс уходит из Мурманска в 18:10, и собственно, на этом все: следующий автобус будет только наутро в 8.

На поезде до Апатитов. Тем, кто хочет умять весь горнолыжный трип в три дня, этот вариант категорически не подойдет. Поезд от Ладожского вокзала Петербурга до Апатитов едет 22 часа, поэтому на дорогу «туда-обратно» придется заложить еще двое суток.



В целом же поездка на поезде привлекательна по своей бюджетности. Место в плацкарте обойдется от 3 тыс рублей в один конец, купе немногим дороже — от 4,1 тысячи. Да, в пути придется что-то есть, пить, и грызть со скуки, но добираться по железной дороге все равно вчетверо дешевле, чем самолетом.



От вокзала в Апатитах до Кировска ехать всего 20 километров, поездка на такси обойдется от 500 рублей.

На автомобиле. Доехать до Кировска можно и на машине — всего каких-то 1220 километров и 12 часов в пути, и вы на месте. По денежным затратам вариант чуть дороже поезда: при расходе топлива 8 литров на каждые 100 километров за всю дорогу до Кировска вы зальете 100 литров на 4870 рублей в расчете на АИ-92. По затратам физическим вариант сомнительный — после 12-часовой рулежки вставать еще и на лыжи мало кто захочет.



На такси. Этот вид транспорта мало кого вдохновит в плане трат и удобства — от 37 тысяч рублей за 12 часов пути в позе скрюченной креветки. Но есть в такси и плюсы — можно стартовать в любую минуту.

Почем ночлег Если уж и срываться на горнолыжку в Хибины, то планировать поездку лучше загодя. Гостиниц в Кировске всего шесть, и найти свободный номер на задуманные числа с 31 марта по 2 апреля оказалось проблемно.

Цены на одноместный номер-стандарт в отеле без звезд, похожем на туберкулезный диспансер середины 1980-х, стартуют от 9,5 тысячи рублей за 2 ночи для одного.



За привлекательные интерьеры и звезды платить придется дороже. Номер в двухзвездочном отеле обойдется от 14 тысяч за 2 ночи на одного гостя.



Бюджетнее всего было бы снять посуточно квартиру — в этом секторе предложения стартуют от 1750 рублей за одну ночевку, но свободные «квадратные метры» появляются только в середине апреля.

Почем покатушки В Кировске два горнолыжных центра «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр».

«Кукисвумчорр» — это три бугельных подъемника, высшая точка горы Кукисвумчорр — 890 м., перепад высот — 520 м и 10 километров трасс.

Ски Пасс на два часа обойдется в 1 тысячу рублей, на день — в 1,7 тыс рублей. Взять снаряжение напрокат обойдется в 800 рублей на 2 часа и 1,5 тысячи на день, в залог придется оставить документы или 15 тысяч денег.

Курорт находится в 7 километрах от Кировска, добраться до него можно городскими автобусами или на такси.



«Большой Вудъявр» — это гондольно-кресельный, бугельный и ленточный подъемники, 25 трасс (15 из них освещенные) и сноупарк, самая длинная трасса 2,5 км, высшая точка 1075 метров, общий перепад высот 550 метров.

Курорт расположен в черте города, от центра Кировска до Северного склона всего 15 минут пешком или 7 минут любым городским транспортом, с Южным северные трассы связывают три маршрута.

Ски пасс на 4 часа стоит 2,1 тысячи рублей, на день 2,8. Прокат комплекта инвентаря лыжи/ботинки/палки/очки в пиковый сезон обойдется в 1,25 тысячи рублей за 2 часа, и 1,78 за четыре, в залог попросят оставить 15 тысяч денег.

Собираем траты воедино и получаем примерную сумму, на которую придется распотрошить бюджет. Три дня и две ночевки на горнолыжном курорте в Кировске под светом полярного сияния по самому минимуму стартуют от 19,3 тысячи рублей на одного при условии, если решиться ехать на поезде в плацкартном вагоне.



Лайфхак для крепких ягодицами Можно вообще умять всю поездку в 15,3 тысячи рублей за 3 дня и 4 ночи. Но есть нюанс: тур автобусный, а это значит, что 24 часа всей поездки придется провести сидя в автобусном кресле, зато на катание уйдет два полных дня.

Ближайший автобус отправляется в четверг, 30 марта. Стартует из Петербурга в 18 часов вечера, в пятницу утром прибывает в Кировск. В программе завтрак, катание, затем заселение в отель. Еще раз трансфер на курорт — в субботу на полный день, и в воскресенье на полдня. Обратно автобус выезжает в 14 часов в воскресенье, прибывает в Петербург утром в понедельник.



— Автобус с багажным отсеком под снаряжение, предусмотрен трансфер на склоны и обратно, проживание в двухместных номерах и три завтрака. Дополнительные траты, которые вам нужно запланировать — это скипасы на курорте, два обеда и два ужина, — рассказали «Фонтанке» в турагентстве.



Как рассказали в агентстве, автобусные туры улетают энергично — из 49 мест в автобусе на предстоящую поездку осталось 6 свободных мест.

Короче, Сочи Поездка на горнолыжку в Сочи даже при ближайшем рассмотрении выглядит дороже. Билет на самолет туда и обратно, по самым дешевым прикидкам, обойдется в 25 тысяч рублей без багажа и 31,5 с поклажей. В аэропорту Адлера самолет приземлится через 4,5 часа. Еще 1,5 часа и 1,5 тысячи рублей уйдет на дорогу до села на такси, и от 3,8 тысячи рублей, если добираться до него на официальном трансфере аэропорта.

Все три горнолыжных курорта Краснодарского края — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» (состоит из двух склонов — «Лаура» и «Альпика» — находятся в селе Эсто-Садок.

Проживание в отеле в Эсто-Садке стартует от 13,8 тысячи рублей за 2 ночи на одного, номера свободные есть.



«Роза Хутор». Самая длинная трасса 5,4 км, высшая точка 2509 м, 71 трасса и сноупарк. Общий перепад высот 1569, четыре подъемника.

Абонемент на все канатные дороги на один день обойдется в 3,75 тысячи рублей, заплатить только за 2 часа невозможно. Взять напрокат снаряжение обойдется от 1,9 тысячи рублей, и тоже на день, и меньше тоже нельзя.

«Красная Поляна». Самая длинная трасса 7 км, высшая точка 2300 м, 28 трасс и 8 зон для фрирайда, четыре канатные дороги.

Ски пасс на 4 часа с 12:00 до 16:00 обойдется от 2,7 тысячи рублей. Аренда снаряжения до 31 марта обойдется в 1,8 тысячи на весь день, с апреля станет дешевле на 300 рублей.

— Снег тает. С апреля, скорее всего, будут кататься только наверху, в долине Цирк-2, на высоте 2200 до 1500 метров, — рассказали на курорте.

«Газпром». Самая длинная трасса 2,9 км, высшая точка 2256, 43 трассы и фрирайд, общий перепад высот 1716 м, четыре подъемника.



Ски пасс на один день с 8:30 до 16:00 обойдется в 4 тысяч рублей, ски пасс на вечер в 18:00 до 23:00 продают весной за 2,4 тысячи рублей. Снаряжение для начинающих райдеров сдают в аренду от 1,8 тысячи рублей на день.

Как ни крути, дешевле 50,1 тысячи рублей не складывается. А ведь еще нужно взять с собой денег на еду и прочие непредвиденные траты.

Даешь Шерегеш Горнолыжный курорт рассчитан на катание с ноября по апрель, потом знатоки рекомендуют пересаживаться на байдарки.

На курорте 15 трасс и сноупарк, самая длинная трасса 4 км, высшая точка 1270 м, общий перепад высот 670 метров, 4 подъемника.

Прямых рейсов до поселка Шерегеш Кемеровской области нет, ближе всего добираться до горок из аэропорта Новокузнецка. Самый дешевый билет на самолет обойдется от 26,4 тысячи рублей «туда-обратно», причем лететь домой придется с пересадкой все 22 часа вместо 4,5. И это цена без багажа. Если едете со своей снарягой, билет будет дороже на 6,6 тысячи и обойдется за 33,1 тыс руб.



Такси от Новокузнецка до Шерегеша обойдется от 4,8 тысячи рублей. Можно добраться и на электричке — билет стоит 400 рублей, четыре поезда уходят с вокзала в Новокузнецке утром, и один днем.

Две ночи в трехзвездочном отеле обойдутся от 16,6 тысячи рублей, за эти деньги постояльцу утром приготовят еще и завтрак.

Скипасс на все подъемники на полдня обойдется в 1,7 тысячи рублей, на целый день — в 2,4. Цены на аренду снаряжения стартуют от 1,2 тысячи рублей.

В общем зачете выходит, что на поездку в Шерегеш придется заложить 59,4 тысячи рублей.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»