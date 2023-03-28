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    Мультимедийная заметка

    Ничего лишнего. Петербуржцам предлагают экономный способ платить за коммуналку

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    Фото: stock.adobe.com
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    От расходов на ЖКХ никуда не деться — каждый месяц они съедают кусок личного бюджета, который мы бы с удовольствием потратили на что-то другое. А отдавать больше реально потраченной суммы — перспектива и вовсе безрадостная. Но не будем расстраиваться раньше времени: как говорится, и для этого тоже есть приложение.

    Перспектива платить за коммуналку по новой единой квитанции заставила многих петербуржцев задуматься: как можно делать это без комиссии? Один из способов — использовать дебетовую карту Tinkoff Black.* Удобно платить в приложении Тинькофф по QR‑коду: процесс упрощается, так как не нужно вводить длинные реквизиты.

    Те, у кого пока нет Tinkoff Black, могут заказать ее онлайн без посещения банка и получить с помощью бесплатной доставки. Разумеется, удобная оплата коммуналки — не единственная фишка карты. Кешбэк при использовании Tinkoff Black — 1% для всех покупок. Кроме того, действует повышенный кешбэк — 15%. Он распространяется на четыре «любимые» категории товаров, которые можно менять каждый месяц. Поездки на такси, бьюти-услуги, покупка книг — карта позволит сэкономить на том, что именно сейчас обременяет кошелек.

    Еще один плюс Tinkoff Black — возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах и переводить деньги на карты других банков.

    * Подробнее о карте Tinkoff Black и ее использовании можно узнать по ссылке

    АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

    Фото: stock.adobe.com

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