Житель Кемеровской области получил 14 колонии за изнасилование 13-летней

Суд приговорил жителя одного из городов Кемеровской области к 14 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 27 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



Следствие и суд установили, что 28-летний мужчина познакомился с девочкой-подростком в 2018 году. Он стал с ней общаться, а летом того же года молодой человек вывез её за город, где изнасиловал. О случившемся девочка рассказала матери только в 2020 году.



Отмечается, что преступник утверждал, что девочка его оговаривает. Однако в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, которая подтвердила его вину.

