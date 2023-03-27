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    Житель Кемеровской области получил 14 колонии за изнасилование 13-летней

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    Суд приговорил жителя одного из городов Кемеровской области к 14 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 27 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

    Следствие и суд установили, что 28-летний мужчина познакомился с девочкой-подростком в 2018 году. Он стал с ней общаться, а летом того же года молодой человек вывез её за город, где изнасиловал. О случившемся девочка рассказала матери только в 2020 году.

    Отмечается, что преступник утверждал, что девочка его оговаривает. Однако в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, которая подтвердила его вину.

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    Кемеровская областьИзнасилование
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