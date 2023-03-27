В квартиру канцлера ФРГ Шольца попытался проникнуть неизвестный в хэллоуинской маске

В квартиру канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме неудачно попытался проникнуть неизвестный в хэллоуинской маске. Он скрылся, после того как был обнаружен. Об этом 27 марта сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности, передает ТАСС.

Неизвестный проник в здание, где проживает Шольц, в центре Потсдама вечером в прошедшее воскресенье. Как видно на снимке с камеры наблюдения, на лице у мужчины была хэллоуинская маска. Также он действовал в перчатках, толстовке с капюшоном и c налобным фонарем.