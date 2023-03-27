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    В квартиру канцлера ФРГ Шольца попытался проникнуть неизвестный в хэллоуинской маске

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    В квартиру канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме неудачно попытался проникнуть неизвестный в хэллоуинской маске. Он скрылся, после того как был обнаружен. Об этом 27 марта сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности, передает ТАСС.

    Неизвестный проник в здание, где проживает Шольц, в центре Потсдама вечером в прошедшее воскресенье. Как видно на снимке с камеры наблюдения, на лице у мужчины была хэллоуинская маска. Также он действовал в перчатках, толстовке с капюшоном и c налобным фонарем.

    Источники издания подтвердили, что неизвестного заметили, когда он хотел проникнуть в квартиру. Затем мужчина немедленно скрылся. Подозреваемый объявлен в розыск. Меры безопасности и охрана здания усилена.

    Ранее Олаф Шольц уже сталкивался с ворами. Нынешний канцлер Германии переехал в квартиру в Потсдаме вместе со своей женой Бриттой Эрнест в 2021 году. По данным Spiegel, причиной переезда стали различные кражи со взломом на предыдущем месте жительства супругов.

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    ГерманияОлаф ШольцКанцлер ФРГПроисшествия
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