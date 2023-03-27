Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе состоявшегося на прошлой неделе отчета перед Госдумой анонсировал увеличение ряда социальных выплат и МРОТ в течение ближайших лет. Власти обещают повышение доходов и пенсионного обеспечения миллионов россиян. О том, чего нам стоит ждать, читайте в карточках «Фонтанки».
Россиянам рассказали, кто будет получать больше денег
27 марта 2023, 21:21
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