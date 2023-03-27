Всемирный банк спрогнозировал «потерянное десятилетие» в экономике

Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие на фоне продолжающегося снижения темпов ее роста. К таким выводам в новом докладе Всемирного банка, опубликованном 27 марта, приходит главный экономист и старший вице-президент организации по вопросам экономики развития Индермит Гилл.



«Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких, как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата», — говорится в его заявлении.

