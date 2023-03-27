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    Всемирный банк спрогнозировал «потерянное десятилетие» в экономике

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    Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие на фоне продолжающегося снижения темпов ее роста. К таким выводам в новом докладе Всемирного банка, опубликованном 27 марта, приходит главный экономист и старший вице-президент организации по вопросам экономики развития Индермит Гилл.

    «Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких, как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата», — говорится в его заявлении.

    Показатель максимальной скорости, с которой мировая экономика может расти, не вызывая инфляции, к 2030 году должен упасть до 30-летнего минимума и составить 2,2%. Во Всемирном банке считают, что увеличить темпы роста можно с помощью политики, которая «поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции». Тогда потенциальный рост мирового ВВП может увеличиться на 0,7 процентного пункта, до 2,9%.

    В отчете говорится, что наслаивающиеся один на другой кризисы последних лет, вызванные в том числе пандемией коронавируса и началом боевых действия на Украине, положили конец почти трем десятилетиям устойчивого экономического роста.

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