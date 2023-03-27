Трассу М-10 будут приостанавливать несколько дней из-за строительства участка М-11

Схему движения по федеральной трассе М-10 «Россия» изменят из-за строительства путепровода. Участок под Тверью будут перекрывать ненадолго четыре дня подряд.
С 10 по 14 апреля на 144-м километре автодороги М-10 «Россия» в промежутке с 9:00 до 19:00 будут кратковременно останавливать движение транспорта, сообщает 27 марта ГК «Автодор». Перекрывать дорогу будут не дольше 15 минут.
Дорожники будут монтировать там балки пролетного строения путепровода в рамках строительства Северного обхода Твери на скоростной дороге М-11 «Нева». Это последний не построенный участок платной трассы, и его строительство позволит напрямую соединить Москву и Петербург автомагистралью высшей технической категории I-А без пересечений с другими трассами на одном уровне. Строительство обхода началось весной 2022 года. Открыть движение по первому пусковому комплексу протяженностью 33,55 км планируют в конце декабря 2023 года.