    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    750мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.45eur82.39

    Трассу М-10 будут приостанавливать несколько дней из-за строительства участка М-11

    477
    обсудить

    Схему движения по федеральной трассе М-10 «Россия» изменят из-за строительства путепровода. Участок под Тверью будут перекрывать ненадолго четыре дня подряд.

    С 10 по 14 апреля на 144-м километре автодороги М-10 «Россия» в промежутке с 9:00 до 19:00 будут кратковременно останавливать движение транспорта, сообщает 27 марта ГК «Автодор». Перекрывать дорогу будут не дольше 15 минут.

    Дорожники будут монтировать там балки пролетного строения путепровода в рамках строительства Северного обхода Твери на скоростной дороге М-11 «Нева». Это последний не построенный участок платной трассы, и его строительство позволит напрямую соединить Москву и Петербург автомагистралью высшей технической категории I-А без пересечений с другими трассами на одном уровне. Строительство обхода началось весной 2022 года. Открыть движение по первому пусковому комплексу протяженностью 33,55 км планируют в конце декабря 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тверская областьТрасса М-10 РоссияТрасса М-11Перекрытие движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close