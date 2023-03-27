Петербург тратит больше всего безналичных денег в СЗФО и чаще других пользуется быстрыми платежами

Санкт-Петербург лидирует среди регионов Северо-Запада по использованию Системы быстрых платежей (СБП) и переводам с карты на карту. Как показывает аналитика ВТБ, также город первый по числу безналичных транзакций и потраченных таким способом денег.
По данным исследования, в среднем по округу доля безналичных операций от их общего объема по картам и счетам составила 57%. Самыми «безналичными» регионами оказались Мурманская и Архангельская области с долями таких операций по 60%. Снимают наличные средства больше всего по округу в Новгородской области — 48%.
Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ на Северо-Западе совершили 430 млн безналичных операций на общую сумму около 500 млрд рублей. Больше всего безналичных транзакций с самым большим объемом средств помимо Санкт-Петербурга совершили в Вологодской, Мурманской и Архангельской областях.
В среднем по региону около 75% объема средств в безналичных операциях приходится на транзакции по картам, остальное — это платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам. Лидерами по традиционному использованию банковских карт для оплаты товаров и услуг в округе стали Карелия с показателем в 83% и Архангельская область с 80%.
А вот больше всего операций по СБП, а также Р2Р-переводов в СЗФО делают в Санкт-Петербурге — 33% объема безналичных операций. Также в число лидеров по этому виду переводов вошли Псковская и Калининградская области с долями в 26% и Мурманская область с показателем в 25%.
«Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти, — говорит Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ. — Средний чек таких транзакций в целом снижается — за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например с помощью Системы быстрых платежей. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП составляет 80% по итогам прошлого года».