Петербург тратит больше всего безналичных денег в СЗФО и чаще других пользуется быстрыми платежами

Санкт-Петербург лидирует среди регионов Северо-Запада по использованию Системы быстрых платежей (СБП) и переводам с карты на карту. Как показывает аналитика ВТБ, также город первый по числу безналичных транзакций и потраченных таким способом денег.

По данным исследования, в среднем по округу доля безналичных операций от их общего объема по картам и счетам составила 57%. Самыми «безналичными» регионами оказались Мурманская и Архангельская области с долями таких операций по 60%. Снимают наличные средства больше всего по округу в Новгородской области — 48%.



Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ на Северо-Западе совершили 430 млн безналичных операций на общую сумму около 500 млрд рублей. Больше всего безналичных транзакций с самым большим объемом средств помимо Санкт-Петербурга совершили в Вологодской, Мурманской и Архангельской областях.



В среднем по региону около 75% объема средств в безналичных операциях приходится на транзакции по картам, остальное — это платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам. Лидерами по традиционному использованию банковских карт для оплаты товаров и услуг в округе стали Карелия с показателем в 83% и Архангельская область с 80%.