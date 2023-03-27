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    Эротический кошмар с полицией и скорой помощью. Петербурженку оштрафовали за жалобу на грезы

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    Мировой судья судебного участка № 105 привлек к административной ответственности петербурженку по имени Виктория. На Старый Новый год она вызвала экстренные службы к себе домой, заявив о тройном изнасиловании. Подробности 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В четвертом часу ночи 14 января Виктория позвонила по номеру 112 и попросила о помощи, заявив, что ее изнасиловала некая троица. Когда скорая и полиция приехали на место, каких-либо следов преступления они не нашли, информация не подтвердилась.

    Петербурженка в суд не пришла, но в протоколе есть ее объяснение. Виктория рассказала, что изнасилование ей приснилось. Видимо, сон был настолько ярким, что «жертва», не думая, набрала номер службы экстренных вызовов. Суд назначил впечатлительной соне штраф в размере тысячи рублей.

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