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    РБК: Минфин хочет предложить ввести льготную ипотеку для чиновников

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    Минфин планирует в 2023 году предложить ввести льготную ипотеку для чиновников. Об этом 27 марта сообщает РБК со ссылкой на проект итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

    Согласно документу, Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения по проведению эксперимента по внедрению механизма ипотечного обеспечения гражданских служащих жильем. Инициатива направлена на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

    Планы министерства изданию подтвердил неназванный федеральный чиновник. По его словам, в докладе идет речь о механизме льготной ипотеки, то есть о субсидировании процентных ставок, а не выдаче единовременных субсидий.

    Механизм выдачи госслужащим единовременных субсидий на приобретение жилья действует с 2009 года. Претендовать на выплату может сотрудник со стажем не менее трех лет, но, чтобы получить ее, нужно встать в очередь. В 2017 году в Москве субсидия составляла 5–6 млн рублей.

    Как отметил собеседник издания, идея субсидирования ставок по ипотеке для чиновников ненова и прорабатывается уже два года, однако в Минфине у нее до сих пор есть противники.

    Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с РБК отметил дискуссионность инициативы: льготную ипотеку в принципе собираются сворачивать, она будет действовать до середины 2024 года. «А для госслужащих хотят, наоборот, развернуть? Требуются дополнительные пояснения», — сказал он.

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