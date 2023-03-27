РБК: Минфин хочет предложить ввести льготную ипотеку для чиновников

Минфин планирует в 2023 году предложить ввести льготную ипотеку для чиновников. Об этом 27 марта сообщает РБК со ссылкой на проект итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

Согласно документу, Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения по проведению эксперимента по внедрению механизма ипотечного обеспечения гражданских служащих жильем. Инициатива направлена на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».



Планы министерства изданию подтвердил неназванный федеральный чиновник. По его словам, в докладе идет речь о механизме льготной ипотеки, то есть о субсидировании процентных ставок, а не выдаче единовременных субсидий.



Механизм выдачи госслужащим единовременных субсидий на приобретение жилья действует с 2009 года. Претендовать на выплату может сотрудник со стажем не менее трех лет, но, чтобы получить ее, нужно встать в очередь. В 2017 году в Москве субсидия составляла 5–6 млн рублей.

Как отметил собеседник издания, идея субсидирования ставок по ипотеке для чиновников ненова и прорабатывается уже два года, однако в Минфине у нее до сих пор есть противники.

