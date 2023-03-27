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    В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и «требовал конфет»

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    Нижегородский школьник приковал себя к столбу цепью и, по предварительным данным, требовал у подошедших к нему учителей и детей сладости. Впрочем, при появлении Росгвардии он освободил себя и поспешил домой с бабушкой.

    В полицию о пристегнутом ребенке заявили в пятницу, сообщает 27 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По данным источника, он просил конфет, но, как отметили в главке, при виде росгвардейцев сам открыл замок на цепи.

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    Собеседница агентства отметила, что школьник находится на индивидуальном обучении из-за «поведенческого фактора», но ни он, ни его семья на учете не стоят. Как отмечает NN.RU со ссылкой на данные телеграм-каналов, по одной из версий, школьник был недоволен оценками за четверть и хотел привлечь внимание учителей.

    На снимке, опубликованном в соцсетях, мальчик стоит у столба рядом с велосипедом.

    Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

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