В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и «требовал конфет»

Нижегородский школьник приковал себя к столбу цепью и, по предварительным данным, требовал у подошедших к нему учителей и детей сладости. Впрочем, при появлении Росгвардии он освободил себя и поспешил домой с бабушкой.



В полицию о пристегнутом ребенке заявили в пятницу, сообщает 27 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По данным источника, он просил конфет, но, как отметили в главке, при виде росгвардейцев сам открыл замок на цепи.