Когда уже дорос. 80 % покупателей элитного жилья в Петербурге старше 35 лет

В 2022 году на рынке элитного жилья Петербурга выросла доля клиентов, которые приобретают квартиры для собственного проживания. Как выяснили аналитики «Группы ЛСР», за год этот показатель вырос на 13 пунктов и достиг 44 %. Доля инвестиционных сделок составила порядка 30 %.



Как отмечают аналитики, мотивы такой покупки не изменились — в основном клиентами движет желание сохранить деньги (20 %), улучшить качество жилья (18 %), обеспечить «квадратами» детей (12 %) и сменить район проживания (12 %). Причем, отмечают специалисты, еще год назад о желании переехать в другую локацию заявляли лишь 3 % опрошенных.