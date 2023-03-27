Когда уже дорос. 80 % покупателей элитного жилья в Петербурге старше 35 лет

В 2022 году на рынке элитного жилья Петербурга выросла доля клиентов, которые приобретают квартиры для собственного проживания. Как выяснили аналитики «Группы ЛСР», за год этот показатель вырос на 13 пунктов и достиг 44 %. Доля инвестиционных сделок составила порядка 30 %.
Как отмечают аналитики, мотивы такой покупки не изменились — в основном клиентами движет желание сохранить деньги (20 %), улучшить качество жилья (18 %), обеспечить «квадратами» детей (12 %) и сменить район проживания (12 %). Причем, отмечают специалисты, еще год назад о желании переехать в другую локацию заявляли лишь 3 % опрошенных.
Большая часть покупателей в элитном сегменте — семейные люди в возрасте от 35 лет, таких 80 %. Популярнее всего оказались квартиры с одной и двумя спальнями — на них пришлось 42 % и 22 % соответственно. Спрос на студии составил 18 %.
При покупке премиального жилья обращают внимание в первую очередь на локацию. Этот фактор выбора лидирует с большим отрывом — 70 %. На втором месте остается репутация застройщика с долей в 11 %, а такая характеристика, как архитектура, напротив, стала меньше волновать покупателей, она важна 2 % респондентов в 2022 году против 8 % в 2021 году. Важную роль также играют планировка и сроки строительства.