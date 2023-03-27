В Ставрополе Героя России нашли мертвым в собственной квартире. Версии гибели разнятся

Командир десантно-штурмового батальона Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий погиб в возрасте 48 лет. Об этом 27 марта сообщил глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков. Подробности чиновник не привел.
По данным telegram-каналов, тело Лисицкого с огнестрельным ранением нашли в его квартире утром 26 марта на улице Серова в Ставрополе. По одной из версий, он покончил с собой. В тот же день украинские медиа начали транслировать информацию о том, что убийство командира ВДВ якобы стало местью ВСУ за организацию иловайского котла в 2014 году.
Врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, как пишет ТАСС, и вовсе утверждает, что Лисицкий «погиб в бою».
Дмитрий Лисицкий командовал 1-м десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. За свою жизнь он принял участие во множестве военных конфликтов, начиная с Абхазии в 1993 году, заканчивая Сирией в 2008-м и спецоперацией на территории Украины и России.