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    В Ставрополе Героя России нашли мертвым в собственной квартире. Версии гибели разнятся

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    Командир десантно-штурмового батальона Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий погиб в возрасте 48 лет. Об этом 27 марта сообщил глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков. Подробности чиновник не привел.

    По данным telegram-каналов, тело Лисицкого с огнестрельным ранением нашли в его квартире утром 26 марта на улице Серова в Ставрополе. По одной из версий, он покончил с собой. В тот же день украинские медиа начали транслировать информацию о том, что убийство командира ВДВ якобы стало местью ВСУ за организацию иловайского котла в 2014 году.

    Врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, как пишет ТАСС, и вовсе утверждает, что Лисицкий «погиб в бою».

    Дмитрий Лисицкий командовал 1-м десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. За свою жизнь он принял участие во множестве военных конфликтов, начиная с Абхазии в 1993 году, заканчивая Сирией в 2008-м и спецоперацией на территории Украины и России.

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