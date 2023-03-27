    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.45eur82.39

    В Петербурге оштрафовали женщину, которая оскорбила соседку. Плохие слова услышал «умный домофон»

    2382
    14 комментариев

    Жительницу Петербурга оштрафовали после обмена любезностями с соседкой. Безмолвным свидетелем конфликта стал «умный домофон». Об этом 27 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

    Словесная баталия произошла между женщинами в конце октября прошлого года у парадной в Кировском районе. Поводом, как водится, стала личная неприязнь.

    В отношении правонарушительницы было возбуждено дело по первой части 5.61 статьи КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме»). Горожанку оштрафовали на 3 тысячи рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close