В Петербурге оштрафовали женщину, которая оскорбила соседку. Плохие слова услышал «умный домофон»

Жительницу Петербурга оштрафовали после обмена любезностями с соседкой. Безмолвным свидетелем конфликта стал «умный домофон». Об этом 27 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Словесная баталия произошла между женщинами в конце октября прошлого года у парадной в Кировском районе. Поводом, как водится, стала личная неприязнь.

В отношении правонарушительницы было возбуждено дело по первой части 5.61 статьи КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме»). Горожанку оштрафовали на 3 тысячи рублей.