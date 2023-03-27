Участника СВО обвиняют в убийстве сослуживца. В деле есть нестыковки

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону на месяц продлил арест 40-летнему участнику СВО Зайнди Такаеву, обвиняемому в убийстве сослуживца. Расследование идет почти девять месяцев, но картину произошедшего установить до сих пор не удалось, сообщает 27 марта «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что в июне прошлого года во время застолья в поселке Первомайске под Луганском Такаев застрелил рядового Магомеда Шахбанова. Во дворе отдыхали четверо рядовых — контрактников дислоцированного в Ростовской области 163-го танкового полка и две местные девушки. К вечеру все стали расходиться: Вагиф Мирзоев взял свой пистолет Макарова и автомат Калашникова и отправился спать, Магомед Дибиров — безоружный — пошел к своей машине, а Такаев направился в туалет. За столом остались только девушки и военнослужащий из Дагестана Шахбанов.



Вдруг началась стрельба, — девушки успели спрятаться под стол и выжили, а Шахбанов погиб на месте с простреленной навылет головой.

Обвинение было основано на показаниях девушек — они заявили, что Такаев подошел к Шахбанову со спины, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову. Они также утверждают, что оружие Такаеву якобы отдал Мирзоев, уходя домой.

По словам самого Такаева, по беседке стреляли из кустов: он якобы забежал в беседку, схватил свой стоявший у лавочки автомат и открыл ответный огонь. Он отметил, что затем вызвал на место трагедии двух живущих в том же доме братьев-врачей, а потом и военную полицию. После опроса свидетелей полицейские задержали Такаева, через две недели его обвинили в убийстве и взяли под стражу.



Следствие предполагает, что убийство произошло из-за внезапно возникшей неприязни, но мотив так и не сформулирован, заявил защитник Такаева Алман Абдурзаков. И Такаев, и свидетели Мирзоев и Дибиров отмечали, что у фигуранта не было разногласий с Шахбановым. Основным доводом защиты стало заключение специалиста 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны в Ростове-на-Дону Олега Виноградова. Он заявил, что выстрел был произведен с неблизкого расстояния из ствола с калибром 7,62 миллиметра. Такого оружия не было ни у одного из мужчин, присутствовавших на празднике.

