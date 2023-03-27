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    Наука

    Петербуржцам расскажут, как с помощью грибов делать новые материалы

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    Промышленный дизайнер Дарья Токарева основала технологический стартап SPAWN: они разрабатывают новые материалы из отходов и грибов. Подробности — на лекции «Промышленный дизайн и биотехнологии» 30 марта в Библиотеке Планетарий №1. Бесплатно, 16+

    Фото: pixabay.com
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    Вообще Spawn — комиксовый супергерой. А мицелий, или грибницу (то, что под землей) называют суперматериалом будущего. Мицелий похож на тонкие нити — они могут заполнять форму любой конфигурации, умеют расщеплять вредные отходы. Грибница поедает мусор — и выдает новый материал. На то, чтобы сделать, например, упаковку с помощью мицелия, надо затратить на 40 % меньше энергии, чем на производство пластиковой упаковки. И ведь пластик еще нужно утилизировать, что тоже очень энергозатратно, а мицелиевые отходы можно использовать и как удобрение.

    Дарья Токарева позиционирует себя как экологиста и «проектировщика устойчивого будущего». Вместе с единомышленниками по стартапу берут мусор — чеки, одноразовую посуду, окурки (и прочее, в чем есть целлюлозные отходы) и с помощью определенного штамма грибов перерабатывают в материалы, нужные заказчику. Из них можно делать мебель, стройматериалы, упаковку, бытовые изделия. Уже были пилотные проекты с «Летуаль» и «Вкусвиллом».

    30 марта в Библиотеке Планетарий 1 (наб. Обводного канала 74Ц) Дарья расскажет о современных биотехнологиях, как они применяются в промышленном дизайне и как все это помогает экологии. Подробности и регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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