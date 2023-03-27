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    Прокуратура Ленобласти потребовала рекультивации тлеющего полигона под Гатчиной

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    Множество нарушений нашла прокуратура Ленобласти во время проверки мусорного полигона «Вырицкий» под Гатчиной. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ведомства.

    Там зафиксировали нарушения земельного, а также санитарно-эпидемиологического законодательства и правил в сфере обращения с отходами. В суд направили иск об обязании собственника, ООО «Монита», разработать проект рекультивации полигона.

    Руководителю объявлено предостережение из-за риска засорения и возгорания лесного фонда, который находится рядом. В отношении компании были возбуждены несколько административных дел.

    Прокуратура Ленинградской области

    Сейчас на полигоне продолжается тление отходов, открытое горение ликвидировано. Пожар вспыхнул тут ещё в конце февраля.

    Роспотребнадзор по Ленобласти еженедельно проводит исследования проб атмосферного воздуха в жилой застройке неподалёку. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было.

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    ГатчинаРекультивацияМусорный полигон
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