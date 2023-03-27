Прокуратура Ленобласти потребовала рекультивации тлеющего полигона под Гатчиной

Множество нарушений нашла прокуратура Ленобласти во время проверки мусорного полигона «Вырицкий» под Гатчиной. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Там зафиксировали нарушения земельного, а также санитарно-эпидемиологического законодательства и правил в сфере обращения с отходами. В суд направили иск об обязании собственника, ООО «Монита», разработать проект рекультивации полигона.

Руководителю объявлено предостережение из-за риска засорения и возгорания лесного фонда, который находится рядом. В отношении компании были возбуждены несколько административных дел.