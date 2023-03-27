Эдвард Радзинский расскажет петербуржцам о тайнах истории

Радзинский к историкам себя не причисляет, хоть и учился в Историко-архивном институте. «Я сказал себе, что никакого отношения к этой науке иметь не буду, — говорил он в интервью. — И стал писателем, рассказывающим об истории». В том числе о ее тайнах. Узнаем о них 30 марта в КЗ «Колизей». 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Не становиться историком юный Эдвард Радзинский решил, увидев, как один советский историк сообразно линии партии называл Шамиля то лидером национально-освободительного движения, то агентом империализма. «Я рассказываю не о событиях, а о людях», — говорит Радзинский. И хотя одна из его книг называется «Загадки истории», подчеркивает, что больше его интересуют загадки людей. Габриэль Гарсиа Маркес назвал Радзинского «тонким психологом, прекрасно разбирающимся в людях, и живых и умерших».



Эдвард Станиславович смотрит на людей, «и живых и умерших», с нового ракурса. Кому пришло бы в голову назвать Петра I — зачинателем первой феминистской революции? Но ведь действительно: сделал из посудомойки императрицу. Или Елизавета Петровна: «Весёлая царица была Елисавет, поёт и веселится, порядка только нет», писал граф Алексей Толстой. Да, государственными делами интересовалась мало, но, будучи верховным главнокомандующим (как и подобало императорствующей особе), победила Фридриха Великого.



Возможно, новый ракурс позволяет увидеть незаметные прежде детали — и разгадать тайну? Узнаем на авторском вечере «Встречаясь с тайнами истории» 30 марта в «Колизее» (Невский, 100). Начало в 19:00.

Александра Шеромова

