В Екатеринбурге судили ревнивца, который зарезал супругу и её любовника

В Екатеринбурге огласили приговор 37-летнему Руслану Бакунову из посёлка Бисерть. Весной прошлого года он зарезал жену и её любовника. Об этом 27 марта сообщает портал E1.RU.



В Свердловском областном суде рассказали, что мужчина не оставлял ушедшую от него супругу. Женщина забрала дочь и переехала в съёмную квартиру. Руслан зарезал её и их общего знакомого, когда понял, что они сошлись.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали его виновным и отметили, что мужчина не заслуживает снисхождения. Бакунов признал вину, но только частично. По его словам, удар был нанесён оппоненту случайно, в этот момент он защищался.