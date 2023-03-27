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    В Екатеринбурге судили ревнивца, который зарезал супругу и её любовника

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    В Екатеринбурге огласили приговор 37-летнему Руслану Бакунову из посёлка Бисерть. Весной прошлого года он зарезал жену и её любовника. Об этом 27 марта сообщает портал E1.RU.

    В Свердловском областном суде рассказали, что мужчина не оставлял ушедшую от него супругу. Женщина забрала дочь и переехала в съёмную квартиру. Руслан зарезал её и их общего знакомого, когда понял, что они сошлись.

    Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали его виновным и отметили, что мужчина не заслуживает снисхождения. Бакунов признал вину, но только частично. По его словам, удар был нанесён оппоненту случайно, в этот момент он защищался.

    Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, но только если во время следствия и суда были допущены какие-то ошибки. Вердикт присяжных обжалованию не подлежит.

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