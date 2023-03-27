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    В Госдуму внесли проект об уведомлении россиян о взятом кредите через «Госуслуги»

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    В Госдуму внесли законопроект об автоматическом информировании россиян о кредите или микрозайме, взятом на их имя. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего документа.

    В пояснительной записке говорится, что организации предлагают обязать уведомлять о заключении гражданами договоров через портал «Госуслуги». Такие меры, предполагается, помогут защитить людей от мошенников.

    Известно, что онлайн-займы, например, оформляются без личного участия заёмщика, а получить персональные данные злоумышленники могут при похищении паспорта или покупке в интернете.

    По словам лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, сейчас банки и МФО обязаны уведомлять о кредите по номеру телефона, который может оказаться «левым». «Люди узнают о просроченных кредитах, только когда «коллекторы выбивают дверь», — добавил он.

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