В Госдуму внесли проект об уведомлении россиян о взятом кредите через «Госуслуги»

В Госдуму внесли законопроект об автоматическом информировании россиян о кредите или микрозайме, взятом на их имя. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего документа.



В пояснительной записке говорится, что организации предлагают обязать уведомлять о заключении гражданами договоров через портал «Госуслуги». Такие меры, предполагается, помогут защитить людей от мошенников.

Известно, что онлайн-займы, например, оформляются без личного участия заёмщика, а получить персональные данные злоумышленники могут при похищении паспорта или покупке в интернете.