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    Суд в Петербурге наказал пенсионера, который душил врача в кабинете. Его не пустили без очереди

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    Пенсионер из Петербурга попытался задушить врача, которая отказалась принимать его вне очереди. Суд наказал его обязательными работами, сообщает 27 марта объединённая пресс-служба судов.

    Дело было в середине сентября прошлого года в городской поликлинике № 17. Из материалов следует, что мужчина опоздал к специалисту на два часа, но, вопреки правилам, протиснулся в кабинет. Медработник объяснила ему, что так не пойдет: нужно либо подождать, либо прийти в другой раз. О событиях, последовавших за этой фразой, агрессор помнит лишь отрывками.

    «Я много наговорил лишнего, события помню смутно», — признался фигурант. Достоверно известно, что он угрожал ей словесно, а затем схватил неврологический молоток и ударил им женщину по виску, после чего попытался задушить.

    Потерпевшая сообщила, что примирение невозможно. «Нельзя бить врачей, а потом с ними мириться. Это плохой пример всем», — заявила врач.

    Пенсионер пояснил суду, что является не только пенсионером, но и инвалидом. Ежемесячно он получает по 10 тысяч рублей. Пойти и извиниться перед пострадавшей до суда он не решился, потому что та могла подумать, что он её преследует.

    Мужчину признали виновным в преступлении по 1-й части 119-й статьи УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Наказанием стали обязательные работы на срок 280 часов.

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