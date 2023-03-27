Суд в Петербурге наказал пенсионера, который душил врача в кабинете. Его не пустили без очереди

Пенсионер из Петербурга попытался задушить врача, которая отказалась принимать его вне очереди. Суд наказал его обязательными работами, сообщает 27 марта объединённая пресс-служба судов.
Дело было в середине сентября прошлого года в городской поликлинике
«Я много наговорил лишнего, события помню смутно», — признался фигурант. Достоверно известно, что он угрожал ей словесно, а затем схватил неврологический молоток и ударил им женщину по виску, после чего попытался задушить.
Потерпевшая сообщила, что примирение невозможно. «Нельзя бить врачей, а потом с ними мириться. Это плохой пример всем», — заявила врач.
Пенсионер пояснил суду, что является не только пенсионером, но и инвалидом. Ежемесячно он получает по 10 тысяч рублей. Пойти и извиниться перед пострадавшей до суда он не решился, потому что та могла подумать, что он её преследует.
Мужчину признали виновным в преступлении по 1-й части 119-й статьи УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Наказанием стали обязательные работы на срок 280 часов.