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    Умерла вдова писателя Борхеса и глава фонда его имени

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    Мария Кодама, вдова аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, основавшая фонд его имени, ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на министерство культуры страны.

    «Мы глубоко опечалены необходимостью проститься с Марией Кодама, писательницей, переводчицей, преподавателем и наследницей величайшего аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса», — отмечается в сообщении ведомства.

    Кодама была ученицей и помощницей писателя. Последние 10 лет его жизни она сопровождала его в поездках, и за несколько месяцев до его смерти они заключили брак, в итоге она унаследовала права на литературное наследие писателя. По данным издания La Nacion, причиной смерти Марии Кодама стал рак молочной железы.

    Борхес остается одним из самых известных писателей Аргентины. С 1955 по 1973 гг. он занимал должность директора национальной библиотеки республики. В 1986 году он переехал в Женеву, где и умер 14 июня того же года.

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