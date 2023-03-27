Умерла вдова писателя Борхеса и глава фонда его имени

Мария Кодама, вдова аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, основавшая фонд его имени, ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на министерство культуры страны.



«Мы глубоко опечалены необходимостью проститься с Марией Кодама, писательницей, переводчицей, преподавателем и наследницей величайшего аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса», — отмечается в сообщении ведомства.



Кодама была ученицей и помощницей писателя. Последние 10 лет его жизни она сопровождала его в поездках, и за несколько месяцев до его смерти они заключили брак, в итоге она унаследовала права на литературное наследие писателя. По данным издания La Nacion, причиной смерти Марии Кодама стал рак молочной железы.